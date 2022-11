Marseille "est en capacité d'accueillir l'Océan Viking" pour le maire Benoît Payan

Marseille est en capacité d'accueillir l'Ocean Viking. C'est ce que fait savoir le maire de la ville, Benoît Payan, alors que l'ONG SOS Méditerranée alerte le gouvernement français . L'association humanitaire est en recherche un port d'accueil depuis presque trois semaines, pour faire débarquer les 234 migrants recueillis à bord.

_"_On est face à un drame humanitaire, et face à un drame humanitaire, c'est l'humanité qui commande"-Benoît Payan, maire de Marseille

"J'ai interpellé le gouvernement français en disant qu'il était de notre honneur et de l'honneur de la France d'accueillir l'Ocean Viking", déclare ce mercredi matin Benoît Payan au micro de France Bleu Provence. "On parle de femmes et d'enfants qui sont à bord d'un bateau et qui sont en train de se noyer et à qui je n'accepterai jamais qu'on ait à demander leurs papiers ou leur couleur de peau. On est face à un drame humanitaire, et face à un drame humanitaire, c'est l'humanité qui commande. "

Alors que l'association humanitaire fait face au silence de l'Italie depuis plusieurs jours, c'est désormais vers la France qu'elle se tourne pour trouver un port d'accueil. Benoît Payan le répète : "Si ça s'avérait nécessaire, Marseille, qui est un port et qui a cette tradition, est en capacité de les accueillir." Ce n'est toutefois pas à Marseille de trancher : "cette décision appartient à la France", précise Benoît Payan.

C'est en effet au gouvernement français de donner l'autorisation à un port français d'accueillir le navire. Pour l'instant, aucune annonce en ce sens. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a demandé ce mercredi matin à l'Italie de "jouer son rôle" et de "respecter ses engagements européens", en accueillant l'Ocean Viking. Cependant, selon l'association SOS Méditerranée, le navire Ocean Viking n'est plus dans les eaux territoriales italiennes ce mercredi midi, mais dans les eaux internationales, près de la Corse.