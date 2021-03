"Marseille est une terre d'accueil, pas d'abus : des élus créent de l'espoir et mentent" (Martine Vassal)

Après la décision du tribunal administratif de Marseille d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge des mineurs isolés, la présidente, Martine Vassal réagit. Sur France Bleu Provence, elle estime que les associations et certains élus de Marseille "créent de l'espoir à Marseille pour les jeunes migrants". Il y a une semaine 38 jeunes migrants se déclarant mineurs et isolés se sont installés devant la mairie de Marseille pour demander un hébergement. C'est le rôle du Département de prendre en charge les mineurs isolés.

Sur les 38 jeunes, 23 en réalité sont mineurs "et c'est là le problème" dit Martine Vassal. Les associations et les élus organisent le mensonge". "Quand les migrants arrivent sur notre territoire, elles leur disent "surtout vous dites que vous êtes mineur et on va vous prendre en charge".

La présidente du département qui avance un chiffre : 1.100 mineurs aujourd'hui pris en charge et hébergés. De 50 places en 2015, le Département en a créé 900 en 5 ans.

Plusieurs associations ont saisi le tribunal, elles reprochaient au conseil départemental de "se retrancher derrière une impossibilité matérielle ou un manque de moyens" pour ne pas assurer leur obligation, causant ainsi "une atteinte grave au droit à la vie et à la protection de la santé" inscrits dans la Constitution.

"Marseille, une terre d'accueil, pas d'abus"

Martine Vassal estime que la ville de Marseille ne peut continuer de prendre en charge ces jeunes mineurs "le dispositif est au bord de l'implosion". Elle accuse la majorité "d'instrumentaliser la misère", "ils mentent" insiste Martine Vassal.

Dans un communiqué elle accuse la municipalité, "conformément à sa volonté affirmée et sans cesse réitérée de vouloir faire de Marseille un port d’accueil des migrants", d'être en train "non plus de créer un appel d’air, mais bien mettre en place toutes les conditions pour que Marseille devienne une place forte migratoire en Europe, un deuxième Lampedusa".

Elle estime également sur France Bleu Provence que "Marseille et la Provence, qui ont toujours été des terres d’accueil, ne doivent pas devenir pas une terre d’abus."