A Marseille et à Toulon, les habitants se mobilisent contre la fermeture de leurs services publics

Trois quarts des Français se disent inquiets pour l'avenir des services publics locaux. Au Claret, à Toulon, et dans le quartier Sainte-Anne, à Marseille, c'est pour le maintien de leur Poste que les habitants se mobilisent.

Selon un sondage Odoxa, 54 % des Français sont satisfaits de leurs services publics locaux ... mais les trois quarts se disent inquiets pour leur avenir et pensent qu'ils vont "plutôt se détériorer".

La situation des services publics de proximité est toutefois qualifiée de "meilleure" en France comparée aux autres pays européens. Des services de proximité également "oubliés" des débats électoraux pour 74% des personnes interrogées.

Des habitants mobilisés pour la sauvegarde de leur Poste

Une inquiétude déjà d'actualité pour des habitants du quartier Claret de Toulon qui ont signé une pétition contre la fermeture du bureau de poste. Quatre bureaux ont déjà tiré le rideau à Fréjus.

Même combat à Marseille, où les habitants du 8e arrondissement s'opposent au plan de fermeture de quatre bureaux de poste dont ceux de Sainte-Anne et de Montredon et à la mise en place de relais postaux avec réduction des horaires d'ouverture. Ces changements font partie d'un vaste plan d'économie mis en place par la direction jusqu'en 2020. Des réflexions sont en cours entre la direction de la poste et les élus locaux.