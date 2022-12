Marseille expérimente sept caméras nomades pour lutter contre les dépôts sauvages de gravats

Le combat de la ville de Marseille continue contre le fléau des dépôts sauvages de gravats . La mairie s'est dotée il y a un an d' une brigade de l'environnement composée de 14 policiers municipaux spécialement formés. Ils sont chargés de traquer les pollueurs qui jettent en pleine rue ou dans la nature, leurs déchets issus des chantiers du BTP.

14 verbalisations en moyenne par mois

Un an après, Yannick Ohanessian dresse un premier bilan. "170 verbalisations dressées dont 123 dossiers de flagrant délit transmis à la justice, indique l'adjoint au maire de Marseille chargé de la sécurité. Par ailleurs, 30 affaires parmi les plus graves, seront prochainement jugées au tribunal correctionnel". L'élu précise que les arrondissements marseillais les plus concernés, sont les 3e, 11e et 14e.

Un premier bilan qui encourage Yannick Ohanessian à aller encore plus loin. L'adjoint marseillais annonce des renforts à venir pour la brigade de l'environnement, "sept nouveaux policiers municipaux seront recrutés en 2023. Par ailleurs la ville expérimente sept caméras nomades. Sur le même principe des radars, on peut les déplacer sur les points de dépôts les plus sensibles. Oui les caméras ont un effet dissuasif, selon l'élu à la sécurité. Certains coins qui étaient des lieux de prédilection pour les dépôts n'en sont plus aujourd'hui. Ca prouve que ça fonctionne, ça marche".

Un bilan de cette expérimentation des caméras nomades sera fait d'ici l'été 2023.

Des sanctions alourdies contre les pollueurs

Les responsables de dépôts sauvages risquent de plus en plus gros. Les pouvoirs de police des maires ont été renforcés. Il peut désormais infliger jusqu'à 15.000 euros d'amende contre les pollueurs, avec obligation de remise en état de la voierie ou l'environnement et même confiscation du véhicule. Dans les cas les plus graves, des sanctions pénales peuvent être prononcées par la justice.

Un dépôt illégal malgré un panneau d'interdiction, juste à l'entrée d'une entreprise du 10e arrondissement de Marseille. © Radio France