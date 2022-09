Marseille célèbre son cardinal au cours d'une messe ce dimanche à La Major

C'est l'évènement ce dimanche à Marseille. L'archevêque de la ville, monseigneur Aveline, créé cardinal cet été par le pape François, se présente officiellement devant les Marseillais au cours d'une messe en la cathédrale de La Major. Un moment rare et solennel, devant 3 à 4.000 invités dont de nombreuses personnalités religieuses, civiles, militaires et politiques de la ville notamment le maire de Marseille. "Il se présente aux Marseillais, il est en famille ici", explique le Père Brunet sur France Bleu Provence. "Il a vécu toute son enfance, son adolescence à Marseille. Il est prêtre du diocèse de Marseille. Il a été évêque auxiliaire de Marseille, il est évêque titulaire de Marseille, détaille le recteur de la cathédrale. Donc c'est aussi un cas de figure exceptionnel qu'un baptisé devienne prêtre, évêque, cardinal dans son diocèse d'origine. Il est à la fois touché et puis ça va être une belle fête familiale. Devant beaucoup de monde qui seront très heureux d'être là, de pouvoir prier avec lui et d'encourager le cardinal Aveline dans sa mission".

La nouvelle sonorisation de la cathédrale inaugurée pour l'occasion

Pendant ce moment solennel, le public va découvrir la nouvelle sonorisation de la cathédrale. Le système qui datait d'au moins 40 ans, vient d'être entièrement remplacé au cours d'un chantier de près de deux mois. Des travaux réalisés par Ecclesia Sound, une société marseillaise spécialisée dans la sonorisation des églises.

"Il y a 13 secondes de réverbération. À Notre-Dame-de-Paris, c'est seulement 9 secondes !" - Joachim patron d'Ecclesia Sound

"La spécificité du système, explique Joachim, patron d'Ecclesia Sound, c'est qu'on peut piloter chacune des 27 enceintes de la cathédrale séparément. Ce qui permet de différencier les zones en fonction de l'affluence. On peut envoyer le son dans toute l'église ou alors juste en avant de l'église. Les nouvelles enceintes sont adaptées à l'acoustique de la cathédrale. Ici, il y a 13 secondes de réverbération. À Notre-Dame-de-Paris, seulement 9 secondes ! Donc on est dans une église qui a plus de volume, du marbre partout donc des matériaux qui réfléchissent beaucoup. Avec les enceintes directives, le son est désormais envoyé sur l'auditoire et plus dans les oreilles des anges. Le son va dans les oreilles des fidèles".

France Bleu Provence a testé la nouvelle sonorisation de La Major.

"On entend alors qu'on n'entendait pas. C'est très impressionnant", le Père Brunet, recteur de la cathédrale. Copier

Un chantier de 100.000 euros financé par les dons

Le chantier de la sonorisation de La Major a duré un mois et demi pour un coût de 100.000 euros. Les travaux sont financés entièrement par les fidèles. La souscription est ouverte jusqu'au 2 octobre.