L'attente est longue pour Francine et Sauveur à Marseille qui vivent au 10e étage de leur immeuble de La Cerisaie (14e). Depuis trois semaines, l'ascenseur est en panne, les deux retraités se retrouvent bloqués dans leur appartement, monter et descendre les 10 étages est un calvaire.

Francine et Sauveur, bloqués au 10e étage de leur immeuble à Marseille à cause d'un ascenseur en panne

Du 10e étage de l'immeuble de La Cerisaie dans le 14e arrondissement la vue sur la mer est impressionnante, pour Francine, 85 ans, c'est d'ailleurs le dernier espace de liberté quand elle a épuisé les distractions qu'elle partage avec son mari depuis trois semaines.

"On est là, on s'enquiquine, on joue aux cartes, on fait le ménage. On est bloqué." - Francine

Le temps est long dans l'appartement du couple depuis que l'ascenseur de l'immeuble est en panne, c'est-à-dire depuis trois semaines. Les deux retraités installés depuis 20 ans patientent et surtout ne sortent presque plus : pas de rendez-vous médical, pas de fête des mères, pas de loto au Merlan avec les amis... Ils vivent cloîtrés. Sauveur, lui, prend l'air, exceptionnellement. Descendre et monter les dix étages pour sortir relèvent d'un véritable calvaire et d'autant plus avec des sacs de courses.

"Au lieu de prendre quatre sacs de courses, je n'en prends plus qu'un, je prends juste le nécessaire et je remonte tout doucement." - Sauveur

Les deux retraités tentent de garder le sourire et espèrent que la pièce défectueuse sera bientôt livrée, mais Francine a dû mal à comprendre ce délai. Elle appelle régulièrement l'équipe technique en charge de réparer l'ascenseur. En vain.

"Je leur ai demandé si la pièce venait de Tombouctou." - Francine

En attendant la remise en fonction de l'ascenseur, les habitants de La Cerisaie continuent de pratiquer un exercice, bien malgré eux : la montée des marches.