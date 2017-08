Marseille : l'enfer au quotidien pour un couple de retraités qui habite à coté d'une carrosserie

En août 2015 une carrosserie s'installe juste à côté de leur maison dans le quartier de la Calade (15eme arrondissement). Depuis c'est l'enfer : du bruit toute la journée et parfois la nuit, et des émanations de peinture qui rendent leur jardin inutilisable.

"Si le vent va vers la mer ça va, si au contraire il vient de la mer, c'est insupportable". Louise, ancien comptable à la retraite montre une petite cheminée en aluminium qui sort du toit de la carrosserie qui jouxte son jardin. "ce sont les rejets de peintures et de produits solvant, le pire c'est le vernis, c'est une odeur insupportable, et parfois il y a un nuage de couleur au dessus du jardin". Son mari, Paul, désigne un panier posé sur la table, à l'intérieur des noix pourries. "Elle pourrissent sur l'arbre, elles sont immangeables, elle sentent le dissolvant.

Ca tape, ça perce, ça fait de la carrosserie comme en plein jour

Paul n'en peut plus des nuisances sonores et olfactives Copier

Et ce couple n'a pas que les odeurs de peinture à supporter toute la journée : "ils vissent, ils tapent avec des masses, ils percent, pendant des heures et des heures" poursuit Louise. Et parfois ca dure jusqu'à 3 heures du matin !" Selon Paul les employés nettoient les véhicules au karcher dans la rue jusqu'à 22H.

Vous n'avez qu'à partir

Le couple vit cet enfer depuis deux ans, il a multiplié les courriers à la mairie de secteur, à la police municipale, aux services de l'état. Rien n'y fait. "On nous a répondu qu'on n'intervenait plus dans le 15eme arrondissement de Marseille". Louise et Paul ont bien tenté de trouver un arrangement à l'amiable avec le gérant de cette carrosserie. "Il nous a répondu agressivement : vous êtes à la retraite, vous n'avez qu"à prendre votre camping car et partir".