Marseille, France

Le dernier petit restaurant marseillais dans lequel vous avez dîné était-il aux normes ? La mairie est en train de mener des audits dans les établissements du Vieux-Port et du cours d'Estienne d'Orves. Plusieurs restaurants ont été ravagés par des incendies au mois de janvier, et la mairie veut s'assurer que les restaurateurs font bien ce qu'il faut pour éviter tout départ de feu.

"La sécurité incendie dans ces établissements de cinquième catégorie ne relève que de la responsabilité des gérants", a expliqué ce mercredi matin Julien Ruas, adjoint au maire de Marseille en charge de la prévention et des risques urbains, sur France Bleu Provence.

"Il n'y a pas non plus de contrôle ni de visite si la commission n'est pas sollicitée" - Julien Ruas, adjoint au maire de Marseille.

En fait, quand veut ouvrir un restaurant, on doit faire un dossier qui est examiné par une commission de sécurité. Sauf si c'est un petit bistrot ou une boîte de nuit en sous-sol. Tant que la capacité d'accueil n’excède pas un certain seuil fixé par la loi, pas de passage devant la commission. Par exemple pour un restaurant de 50 mètres carrés qui recevrait moins de 50 clients.

Des mises en demeure et fermetures administratives en cas d'infraction

"Il n'y a pas non plus de contrôle ni de visite si la commission n'est pas sollicitée", poursuit Julien Ruas. "Mais lorsque vous êtes exploitant vous êtes aussi pénalement responsable, et les récents incendies que nous avons eux dans plusieurs restaurants nous pousse aujourd'hui à faire des contrôles et à rappeler aux exploitants leurs obligations."

La mairie a déjà prévenu. Pour les restaurateurs et gérants qui ne seraient pas en conformité avec ces contrôles des sécurités incendie, il y aura des mises en demeure, et même des fermetures administratives.