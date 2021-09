Marseille, la pire ville de France pour marcher, selon le Baromètre des villes marchables

Marseille arrive en 200e et dernière position du Baromètre des villes marchables. Plus de 70 000 Français se sont exprimés sur leur ressenti quant à la "marchabilité" de leur commune et la façon d’améliorer le sort des piétons dans les espaces urbanisés.

Il ne fait pas bon marcher à Marseille! c'est le résultat qui ressort du Baromètre des villes "marchables", une enquête du Collectif Place aux Piétons, en partenariat avec l’Ademe. Une première, plus de 70 000 Français se sont exprimés sur leur ressenti quant à la "marchabilité" de leur commune, selon différents critères: la cohabitation voitures/vélos/ piétons, l'envahissement des trottoirs par les 2 roues, les véhicules mal garés, la présence d'encombrants et la signalétique. Des notes concernant également la sécurité, l'état de la voirie, l'environnement ou encore la situation des personnes à mobilité réduite. Parmi les villes en tête du classement: Strasbourg et Rennes, où il fait bon marcher. Marseille arrive en dernière position, après Aubervilliers, les deux seules villes classées en catégorie "F Très défavorable", avec 5,19 /20 de ressenti global, et 3,16/20 en ce qui concerne l’effort de la municipalité en la matière.

la marche, parent pauvre des mobilités actives

A l'origine de ce Baromètre, une première, le collectif "Place aux piétons" qui regroupe trois associations: "60 millions de piétons", Rue de l'Avenir" et la "Fédération française de Randonnée". Denis Cheminade a piloté ce baromètre "dans la foulée de la loi sur les mobilités actives, on s'est rendu compte que la marche était le parent pauvre des mobilités actives, on parlait beaucoup du vélo et qu'il y avait nécessité de mettre _un coup de projecteur sur la marche et sur les problèmes non pris en compte_". Le chargé de mission auprès de la Fédération Française de la Randonnée poursuit "dans la ville, le randonneur c'est un piéton comme les autres, il a des problèmes pour traverser les rues, avec les trottoirs encombrés, la vitesse des voitures, et ce qui ressort surtout ce sont les conflits d'usages avec les vélos, les trottinettes, et plus généralement les 2 roues".

les trottoirs marseillais montrés du doigt

Des trottoirs encombrés, mal entretenus, une voirie dégradée, et de l'incivisme "en veux tu en voilà", il suffit de faire quelques pas pour s’apercevoir que marcher dans Marseille n’est en effet pas simple: "Non ce n'est pas facile" se plaint Maryline "parce que les trottoirs sont encombrés, de voitures, de motos, de toute sorte de choses, regardez la trottinette abandonnée là au sol, et là-bas deux voitures sur le trottoir qui bloquent complètement le passage, c'est n'importe quoi!". Claude lui, qui se rend chaque jour au travail à pieds est fataliste "c'est une question d'habitude, on s’habitue au problème, il faut faire attention, avoir les yeux bien ouverts, et les oreilles aussi!". Marseille, qui a fort à faire pour remonter au classement du prochain baromètre, accueille ce 17 septembre les premières assises Nationales de la Marche en Ville.