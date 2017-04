A Marseille, la surveillance des plages débutera le deux juin

La surveillance des plages marseillaises débutera le deux juin. Des associations demandent pourtant que ce dispositif soit mis en place dès le mois de mai, où les plages sont déjà bondées et les pickpockets de sortie.

Sur la plage des Catalans, tout le monde a une histoire de pickpockets à raconter. "Je me souviens l'année dernière, un dame a regardé dans son panier et là...plus de portefeuille! Il y avait plein de monde sur la plage, mais personne n'a rien vu." se rappelle Agnès, venue de Suisse pour le soleil de Marseille.

Deux pickpockets arrêtés aux Catalans

Pas besoin de remonter aussi loin pour trouver ce genre d'histoire. Mercredi dernier, deux hommes d'une trentaine d'années ont été arrêtés la main dans le sac sur cette plage. Ils avaient en leur possession un carte RTM et un permis de conduire déclarés volés.

Nous demandons à la mairie que les plages de Marseille soient surveillées de mai à septembre." Gérard Jeanson, du collectif Défense du Littoral 13.

Que ce soit pour la surveillance des baignades ou pour les vols, le collectif Défense du Littoral 13 demande qu'un dispositif soit mis en place dès le mois de mai. "Depuis trois ans nous demandons à la mairie que les plages de Marseille soient surveillées de mai à septembre. Mais on ne nous écoute pas!" s'agace Gérard Jeanson, le président de ce collectif.

En effet, le dispositif habituel de sécurité sur les plages ne débute qu'en juin, comme l'a indiqué Didier Réault, l'élu en charge du littoral à la mairie de Marseille, à France Bleu Provence. "Ce dispositif comprend des membres de la police municipale, de la police nationale, des pompiers mais aussi des vacataires recrutés spécialement pour cela. Il débutera le deux juin et prendra fin en août " précise l'élu. En tout, quelques 350 personnes sont mobilisées durant l'été sur ce dispositif.

Nous ici, on chouffe!" René et Jacqueline, habitués des Catalans.

En attendant, les plagistes doivent rester vigilants. C'est d'ailleurs ce que font René et Jacqueline, des habitués de la plage des Catalans. Ce couple de retraités ne s'est jamais rien fait voler et ils nous livrent leur technique : "Nous ici, on chouffe tout le temps!"