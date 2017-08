A Marseille, le quartier de la Capelette croule sous les déchets

Les habitants de la Capelettes, dans le 10e arrondissement de Marseille, ne supportent plus l'amoncellement de déchets dans leur quartier.

A Marseille, encore un quartier envahit par les déchets ! Sur France Bleu Provence, on vous a déjà parlé des gravats du quartiers des Crottes (15e), ou des monticules de ferraille et de bois de la cité Félix-Pyat (3e). Et bien voilà maintenant, les pneus et les vieux matelas du quartier de la Capelette (10e). Il ne s'agit pas d'une grève des éboueurs, les bennes à ordures passent bel et bien régulièrement. Le problème, ce sont les encombrants, laissés à l'abandon, au pied des immeubles. Mais aussi les pneus, jetés sur les trottoirs, par les entreprises qui ne veulent pas payer de frais de déchetterie.

Dans le quartier de la Capelette, la rue Gustave Eiffel est envahit de pneus :

Le long de l'ancien site militaire de la Capelette, des milliers de pneus s'entassent, pour Bildik, qui travaille tout près, "on pourrait en remplir au moins deux semi-remorques".

Des habitants exténués

Jeannine vit dans le quartier depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, elle n'en peu plus de retrouver des frigos abandonnés au pied des immeubles, des matelas jetés sur les trottoirs, les emballages dans les caniveaux :

Je n'ai même plus envie de sortir de chez moi ! C'est vraiment sale, très sale. Et même dans l'appartement, on a les odeurs qui remontent, c'est dégoûtant. (Jeannine, une riveraine)

Khalifa promène son chien en bas de son immeuble : "ce quartier n'existe que depuis trois ans, ce n'est pas normal qu'il soit dans cet état là". Pour lui, tout est une question d'éducation : "tant que les gens continueront à jeter leurs encombrants dans la rue, on ne s'en sortira pas", souffle-t-il.