La municipalité a signé un nouveau marché pour mettre plus de 50% de produits issus de l'agriculture biologique dans les assiettes des minots.

Marseille : encore plus de bio dans les crèches de la Ville

Une bonne nouvelle dans les assiettes de nos enfants, en pleine période de rappels de produits alimentaires, touchés par des bactéries, comme des fromages ou les chocolats Kinder. À Marseille, les crèches de la Ville ont revu leurs menus pour proposer beaucoup plus de produits bio ; beaucoup plus de qualité, aussi, aux minots. "Désormais, 55% des aliments sont issus de l'agriculture biologique", indique Sophie Guérard, adjointe au maire chargée de la place de l'Enfant.

Après un appel d'offres, la municipalité vient, en effet, de signer un nouveau contrat d'un an, renouvelable deux fois, avec la société Sodexo. "Ce marché va nous coûter _200 000 euros de plus par an_. Mais le prix de la cantine pour les parents ne changera pas", assure encore l'élue à France Bleu Provence.

Nouveaux menus pour le même prix

La ville va donc débourser, au total, 1 600 000 euros pour favoriser le bio dans les assiettes. "Normalement, la loi nous impose un quota de 20%, Marseille fait donc figure de bon élève."

En tout cas, s'ils n'y goûtent pas, ces nouvelles assiettes plaisent aux parents. "Les enfants sont à des âges où leur appareil digestif est en plein développement. Ils sont aussi en pleine croissance, donc, leur proposer de bons aliments, c'est essentiel", juge Aurélie, jeune maman qui met sa fille à la crèche de la Major, dans le 2e arrondissement.

Depuis le 1er avril, les 58 crèches de la Ville profitent de ces menus tournés vers le bio.