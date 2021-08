Marseille lieu de vacances préféré de certains marseillais

Pour Omar, père de deux enfants assis sur le sable de la plage des Catalans, ce n'était pas forcément prévu : " j'habite à trois rues d'ici. C'est une question d'argent, ça fait un an et demi qu'on ne bosse pas beaucoup, et puis l'épidémie, ca fait peur aussi. On a décidé de rester ici pour les vacances".

Omar n'est pas le seul, sa voisine Evelyne en fait de même : "_le pass sanitaire on l'a, mais on ne se sentait pas trop de voyager cette année_. Alors on profite du soleil, de la mer, de la maison, et de la famille".

Ca permet de se ré-enchanter dans sa propre ville en étant plus relaxe (Emilie, marseillaise)

De fait, de nombreux marseillais redécouvrent leur ville, comme cette maman rencontrée dans les ruelles du Panier avec Rémy son fils : "on en profite pour _faire ce que l'on n'a jamais le temps de faire quand on travaille, on flâne, on prend le temps_, on fuit le monde en venant à des horaires plus cool, ca permet de se ré-enchanter dans sa propre ville, tout en étant plus relaxe".

karima, elle, revient dans sa ville natale, elle vit en Belgique et fait visiter Notre Dame de la Garde à sa maman et à son ami Olivier : "ici c'est un lieu incontournable. quand je reviens, je revis. Je vais à la mer, je vais boire un verre sur le Vieux Port, je profite de l'ambiance de cette ville qui est unique au monde".

Quand j'ai envie de m'évader ? Je vais à Bandol ou à Cassis ! (Jean, marseillais de 84 ans)

Pour Jean, né à Marseille en 1937, pas question de prendre des billets d'avion, il y a tout pour des vacances idéales dans sa ville natale : "je vais aux boules, je vois les collègues, je fais le tour des plages, et puis _quand j'ai envie de m'évader, je vais aux Lecques, à Bandol, à Cassis ou sur la côte bleue_, je me fais mes petits voyages tout en restant dans la région".

Jacqueline, elle, en profite pour faire découvrir sa ville à son petit fils : "il y a tout à Marseille : le parc Borély, les plages, les monuments, cette ville se transforme perpétuellement, c'est la plus belle ville de France !"

L'an dernier selon une enquête réalisée pour l'agence de voyage en ligne Opodo, le taux de départs global des Français en séjours de loisirs s’était établi à 60 % – contre 68 % en 2019 – pour un total estimé à 32,7 millions de Français partis.