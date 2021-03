Coronavirus : Marseille ne sera pas reconfinée les week-ends

Les sorties en journée devraient toujours être autorisées le week-end à Marseille et dans le Var

La métropole d'Aix-Marseille ne sera pas soumise à un reconfinement les week-ends, selon des sources gouvernementales. Le Var ne serait pas concerné également par un confinement. Le Premier ministre Jean Castex doit faire des annonces à 18h ce jeudi soir. Le Pas-de-Calais serait le seul département reconfiné les week-ends. Aucun département des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) ne subira un confinement local les samedi et dimanche.

Jeudi dernier, vingt départements dont les Bouches-du-Rhône et le Var, étaient sous "surveillance renforcée" à cause de la situation sanitaire et de la forte circulation du virus, notamment des variants.