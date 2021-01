Marseille : plus d'entrées ou de laitages dans les cantines à cause du nouveau protocole sanitaire

C'est le coup de gueule des parents d'élèves marseillais. Leurs enfants se voient privés d'entrées ou de laitages dans les cantines scolaires à cause du nouveau protocole sanitaire : moins d'élèves dans le réfectoire et des repas servis jusque très tard dans l'après-midi. Alors il faut gagner du temps.

Une décision qui agace les parents d'élèves comme Christelle : "A la mairie de Marseille on me dit que c'est normal, qu'ils estimaient qu'il valait mieux qu'un enfant ait les trois quarts d'un repas que pas de cantine. Donc au lieu d'embaucher du personnel pour venir en renfort, ils préfèrent que se soit nos enfants qui n'aient pas un repas complet..."

Cette maman de deux enfants scolarisés à Marseille dans le 2e arrondissement affirme également que le prix de la cantine reste inchangé, même si le menu est amputé. Et puis, autre problème : certains enfants doivent maintenant attendre jusqu'à 14h ou presque pour manger. "Déjà que la tranche horaire de la cantine part de 11h à 13h45, si en plus on leur sert sans entrée, ou avec le yaourt, le fromage supprimé, ça me semble compliqué"

A aucun moment, le ministère s'est demandé si les injonctions correspondaient à la réalité du terrain

Pierre Huguet, adjoint à la mairie de Marseille en charge de l'éducation, et notamment des cantines scolaires, dit comprendre les difficultés des agents et les incompréhensions des parents. Il accuse lui, le gouvernement d'obliger la ville de Marseille à prendre ces décisions : "Pour faire en sorte que tous les enfants déjeunent à la cantine on a des contraintes, celles de l'Etat, du protocole sanitaire, qui impliquent une réorganisation nécessaire du temps de la pause méridienne."

L'élu dénonce un protocole sanitaire détaché des réalités du terrain : "C'est un protocole élaboré à Paris, sans concertation avec les collectivités locales. A aucun moment le ministère s'est demandé si les injonctions correspondaient à la réalité du terrain. Nous, notre préoccupation première est de faire en sorte de maintenir les écoles ouvertes dans les conditions sanitaires optimales, en préservant la santé de tous"

Un protocole sanitaire "ingérable" pour le maire de Marseille

Le maire de Marseille Benoit Payan a pris la parole sur Twitter pour dénoncer un protocole "ingérable". Il répondait à une parent d'élève qui indiquait que ses enfants de CM2 finissent de déjeuner à 15h15, à cause de cette nouvelle organisation dans les cantines.