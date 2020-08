Coronavirus : port du masque obligatoire à Marseille, bilan de ce premier week-end

Depuis ce samedi, cette protection est imposée dans les trois secteurs les plus fréquentés de la ville, mais les plus jeunes ont parfois du mal à prendre le pli, alors que les autorités recensent deux fois plus de cas ces dernières semaines chez les 20-40 ans.

Sur le Vieux Port, toute la journée. Et le soir, sur l’Escale Borély, et dans le secteur de la Plaine. Depuis ce samedi, les Marseillais, s’habituent – pour certains – à l’obligation de porter un masque dans ces zones les plus fréquentées de la deuxième ville de France. À Marseille, cette mesure va s’appliquer jusqu’à la fin du mois d’août. Jusqu’au 30, pour être tatillon. La mairie de Marseille, en accord avec l’Agence régionale de Santé et la préfecture, a décidé de prendre cet arrêté pour contrer la hausse du nombre de cas de contamination qui touche deux fois plus les jeunes, ces deux dernières semaines.

Cela dit, ils sont peu nombreux à respecter gestes barrières et port du masque. C’est ce que Bettina a pu constater sur le Vieux-Port, en rentrant du travail : "une personne sur cinq a le masque", regrette-t-elle. Ce qui interroge Stéphane, un commerçant de la rue Paradis, c’est qu’il n’y a – pour le moment – pas de contrôle : "Le week-end dernier, j’étais à Lille et il y avait la police municipale pour faire respecter le port du masque, mais pas à Marseille où il sera difficile de faire appliquer la règle… Surtout qu’il fait très chaud, ici".

Une amende de 135 euros… La première fois !

Avant de taper les Marseillais et les touristes aux portefeuilles, en effet, la municipalité et la préfecture vont d’abord faire de la prévention. Le problème pour Alain, "c’est qu’il y a un manque de communication", dit-il. "J’espère que tout le monde finira par jouer le jeu", souffle de son côté Mawelle.