Marseille renforce son dispositif feux de forêt : 150 marins-pompiers dédiés au risque incendie cet été

Face au risque incendie à Marseille, le maire Benoit Payan se dit "extrêmement inquiet. La situation est critique". Sur France Bleu Provence, l'élu appelle "tout le monde à la plus grande prudence. On doit être attentif. On doit protéger notre nature. On doit débroussailler, ne pas faire de barbecue quand les conditions ne sont pas réunies, être attentif à ne pas jeter de mégots. J'appelle les Marseillais et tous les touristes qui viendront à Marseille à faire attention à cette ville parce que la moindre étincelle peut déclencher un incendie d'une ampleur inégalée. On doit prendre soin de nos massifs de nos calanques, de notre ville et des vies humaines".

Le maire de Marseille assistait ce jeudi à un exercice incendie à Luminy, commandé par l'amiral Lionel Mathieu. Le patron des marins-pompiers a détaillé le dispositif de lutte contre les incendies avec chaque jour "150 marins-pompiers mobilisés contre les feux de forêt. Un dispositif renforcé par rapport à l'été dernier. Nous engageons en complément des moyens de lutte, des moyens de prévention avec des rondes dans les massifs qui engagent des marins-pompiers mais aussi des agents de la ville pour détecter le plus vite possible les départs de feux".

