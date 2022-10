Le réalisateur Robert Guédiguian demande au maire de Marseille d'hisser le drapeau arménien

Un SMS envoyé au maire de Marseille pour lui faire la demande. Le réalisateur marseillais Robert Guédiguian assure ce lundi sur France Bleu Provence sa volonté de faire hisser le drapeau arménien sur la façade de la mairie, aux côtés du drapeau ukrainien. Le cinéaste, d'origine arménienne, s'engage pour ce pays ruiné par la guerre contre l'Azerbaïdjan. Une cagnotte en ligne est également lancée .

S'engager pour l'Arménie comme pour l'Ukraine

Le mois dernier, en septembre, au moins 286 personnes ont été tuées dans les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. "C'est peut-être une extermination pure et simple du peuple arménien, craint le réalisateur sur France Bleu Provence. Je revendique que l'on fasse pour l'Arménie ce que l'on fait pour l'Ukraine. Puisque effectivement, il y a en Arménie une contestation des anciennes frontières de l'Union soviétique, c'est exactement le cas en Ukraine."

Dix euros par mois pour 72 millions par an

Le réalisateur de Marius et Jeannette lance un appel aux 600.000 Arméniens de France pour qu'ils participent financièrement à une collecte à hauteur de 10 euros par mois. "Dix euros par mois, ça ferait 72 millions d'euros par an, souligne le réalisateur. La seule richesse de l'Arménie aujourd'hui, c'est sa diaspora. Elle doit se mobiliser encore plus, pour garantir une recette régulière et arriver à refinancer le pays de manière pérenne."

Alors qu'à Lyon le drapeau arménien a été hissé, le cinéaste assure qu'il va envoyer un SMS au maire de Marseille pour lui en faire la demande. "Je vous le dit, je vais faire un mail ou un SMS de ce pas", assure-t-il. Un clip a également été réalisé pour dénoncer cette situation d'urgence.