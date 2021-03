Marseille rouvre ses stades pour les adhérents des clubs de sport

La ville de Marseille autorise de nouveau l'accès aux installations sportives extérieures à partir de lundi, pour les clubs de sport et leurs adhérents.

C'est un appel d'air pour tous ceux qui étaient en manque de sport en plein air. La ville de Marseille autorise de nouveau l'accès à installations sportives extérieures à partir de lundi 22 mars. Attention, c'est réservé aux clubs de sports et à leurs adhérents. Comme le couvre-feu est rallongé d'une heure (jusqu'à 19 heures), les clubs qui en font la demande pourront accéder aux stades et aux installations de 17h à 18h30 en semaine, puis de 9h à 18h le samedi et même 18h30 le dimanche. "Je souhaitais qu'on profite de cette heure de couvre-feu retardée d'une heure pour que les Marseillais qui en ont besoin puissent faire du sport", explique Sébastien Jibrayel, l'adjoint aux sports à la mairie de Marseille.