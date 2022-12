Marseille se met à l'heure de Noël avec de nombreuses festivités

Il y a en a pour tous les goûts et pour tout le monde : les petits comme les grands. A partir de ce week-end les festivités de Noël débutent à Marseille. Ce samedi 10 et le 17 le centre ville est exceptionnellement rendu piéton de 10 heures à 19h pour pouvoir plus facilement faire vos achats. Pour animer ces 2 journées de piétonnisation, les 10 et 17 décembre, des pianos en libre-service seront mis à disposition du public à l'Opéra, sur la place de Rome, la place du Général De Gaulle et la rue Saint-Ferréol. Des chorales de Gospel ont également été invitées à se produire dans le périmètre.

Le retour de la patinoire en centre-ville

La patinoire éphémère du centre-ville fait son retour sur l’esplanade Bargemon (2e) entre le dimanche 11 décembre 2023 et le lundi 2 janvier 2023. Petits et grands sont attendus en nombre tous les jours, de 10 à 19 heures, sur plus de 250m2 de patinoire synthétique, composée de matières recyclées.

Le spectacle "Nuit de lumière" prévu le 11 décembre reporté au 21

En raison de l'alerte météorologique "épisode de vent violent" la Ville de Marseille a décidé de reporter le spectacle de son et lumière qui devait se dérouler ce dimanche 11 décembre 2022, devant l’Hôtel de Ville (2e), au mercredi 21 décembre.

Programme : De 17h30 à 18h15 : Spectacle nocturne, pyrotechnique et musical, "Nuit de lumière", par la Compagnie Karnavires, et de 18h30 à 19h15 : DJ Faze, producteur, leader de l'Urban French Touch.

Le village des enfants

Du 2 décembre 2022 au 2 janvier 2023, les petites Marseillaises et les petits Marseillais pourront jouer sur la place Bargemon (2e) autour des structures monumentales en 3D illuminées qui offriront un cadre photo magique dans l’axe de Notre-Dame de la Garde

Le grand spectacle le 17 décembre avec une parade lumineuse autour du Père Noël

Un grand spectacle de Noël gratuit est donné samedi 17 décembre à 16h45 devant l’Hôtel de Ville où un DJ diffusera un répertoire d’artistes marseillais, pendant que des dessins animés seront projetés sur la façade de l’Hôtel de Ville.

À partir de 17h30, une parade lumineuse de 60 comédiens, entourant le train du Père-Noël, déambulera du bas de la Canebière jusqu’au pied de l’Hôtel de Ville. Cette déambulation, avec distribution de bonnets de Noël, sera suivie d‘un mapping sur la façade de la mairie ainsi que d’un spectacle chanté et dansé qui enchantera le public !

Le Marché de Noël et la Foire aux santons

La Foire aux santons et le Marché de Noël ouvrent leurs chalets du samedi 19 novembre au samedi 31 décembre 2022 inclus (tous les jours, du dimanche au jeudi de 10h à 19h et les vendredis et samedis de 10h à 20h). Une soixantaine d’artisans et commerçants investissent les chalets du marché de Noël et proposent des animations dédiées aux fêtes de fin d’années, telles qu’un manège, un espace “street food”, des ateliers de maquillage, des rencontres avec le Père Noël et plein d’autres surprises.

Le Chalet de la Ville de Marseille est cette année dédié à la vie associative : la municipalité s’engage pour les associations et met à leur disposition un espace d’information sur la diversité et la richesse du tissu associatif marseillais.

Dans leur chalet de la Foire aux santons, près de 26 santonniers exposent leur savoir-faire et permettent aux amateurs de (re)découvrir les traditions provençales, grâce à des ateliers et démonstrations culturelles ainsi que des spectacles folkloriques.

Cette année, l’opération “La hotte du Père-Noël” attend le public, qui peut y déposer des jouets neufs ou d’occasion en bon état qui seront redistribués par des associations caritatives afin que tous les enfants profitent de la magie de Noël. La boîte aux lettres du père Noël reçoit quant à elle lettre manuscrite, photos, découpages, collages, dessins de tous les enfants, qui laisseront libre cours à leur imagination.