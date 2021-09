Marseille, troisième ville la plus stressante de France selon une étude

Stressés les Marseillais ? Quand on pose la question sur le Vieux-Port, ça fait sourire les passants : "Vous rigolez ? Avec la mer et le climat, c'est paisible ici !" Et pourtant, pas tant que ça. En tout cas, c'est ce qu'affirme une étude réalisée par l'entreprise Emma, spécialisée dans l'industrie du sommeil. Selon ce rapport, qui compile des statistiques de l'INSEE, de la DREES, ou encore d'Eurostat, la ville de Marseille serait la troisième grande ville française la plus stressante (23e sur 25).

Parmi les critères d'évaluation, trois grands axes :

Le mode de vie (pollution, surcharge de travail, temps de sommeil, consommation d'écrans...)

Les facteurs santé (alimentation, fréquence des soins liés à la santé mentale ou physique...)

Les infrastructures (loisirs, cultures, sécurité, centres de bien-être, salles de sport...)

L'insécurité et la pollution de l'air, critères numéro 1

À Marseille, l'insécurité serait l'un des principaux motifs de stress, tout comme la pollution de l'air. Avec un score de 58 sur 100, Marseille est LE mauvais élève de cette catégorie, loin devant Montpellier, deuxième, avec 76 sur 100.

Et qui dit pollution, dit voitures. Beaucoup de voitures. En moyenne, les Marseillais passent 150 heures par an dans les embouteillages, un autre facteur de stress, qui n'est pourtant pas pris en compte dans cette étude : "Les bouchons, c'est l'enfer, c'est tous les matins la même chose.[...] En plus, tout le monde se met à klaxonner, on ne sait pas pourquoi." témoigne cet automobiliste. Un problème majeur à Marseille, renforcé par la fin progressive du télétravail et un réseau de transport en commun qui laisse à désirer.

Dernier point noir, la propreté, autre critère absent de l'étude et qui pourtant revient souvent dans les discussions : "La crasse de la ville, c'est un facteur évident. J'habite ici depuis 79 ans, ça me désole de voir Marseille comme ça."

Surconsommation de médicaments

Dans les pharmacies, le phénomène est palpable. Les demandes de médicaments anti-stress explosent depuis quatre mois selon Aimée, pharmacienne à Marseille : "Il y a une recrudescence pour les anxiolytiques les plus puissants, les antidépresseurs également, sans compter les hypnotiques ! Les gens n'arrivent plus à dormir, ils augmentent les doses, ça en devient inquiétant. [...] La fin du covid et le retour à la vie normale y sont aussi pour quelque chose."

Facteurs positifs

Au rayon des points positifs pour faire baisser la tension des Marseillais, il faut chercher du côté des infrastructures de la ville. Selon l'étude, le très grand nombre de centres de soins de santé mentale, de salles de sport ou encore de complexes sportifs contribuent à l'amélioration de l'état de stress à Marseille.