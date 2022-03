Marseille : un ancien hangar militaire transformé en dépôt sauvage non loin du Vélodrome

La ville de Marseille organise ce vendredi des assises de la propreté. Tout un programme dans une cité justement montrée du doigt pour sa saleté endémique entre grèves répétées des poubelles et dépôts sauvages.

La mairie réunit tous les acteurs de la propreté en salle du conseil municipal : Métropole, Région, Justice et plusieurs associations. Autour de deux thèmes débattus, le tri des déchets (Marseille se fixe comme objectif zéro plastique, zéro déchet en 2030) et surtout comment lutter contre les décharges sauvages. Un véritable fléau en Provence et particulièrement à Marseille.

Dernier exemple emblématique dans un ancien hangar militaire situé à La Capelette, dans le 10e arrondissement, transformé en dépôt sauvage géant.

"Sur 3-4 mètres de haut, des déchets multiples. C'est une catastrophe" - Yohan, ouvrier sur le chantier du tram. Copier

Un risque de pollution majeure en cas d'incendie

Et pour encore ajouter au scandale, à ce stade aucune solution n'est proposée par les pouvoirs publics. La préfecture des Bouches-du-Rhône que nous avons contactée, ne fait aucun commentaire. Et la Métropole, qui a la compétence sur les déchets, explique n'avoir eu aucune demande d'intervention sur ce terrain appartenant à l'Etat.

Pourtant le risque de pollution en cas d'incendie est bien réel faisant peser un risque majeur pour la santé des habitants. La situation rappelle l'incendie d'un dépôt de déchets à Saint-Chamas pendant les fêtes de Noël 2021.

"Des dépôts sauvages, il y en a de partout à Marseille. Ca ne peut plus durer !" - Gérard Vaïana, lanceur d'alerte.

Gérard Vaïana habite le 13e arrondissement de Marseille. Citoyen engagé, il est lanceur d'alerte contre les dépôts sauvages. C'est lui qui a rendu public la décharge illégale sous le hangar de 5.000 mètres carrés en plein coeur du 10e arrondissement.

Il dénonce un trafic organisé selon lui par des professionnels du BTP, peu scrupuleux, en lien avec le camp de Roms situé à l'entrée de l'entrepôt.

"J'ai vu des camions bennés des déchets, le va et vient continu. Ça ne peut plus durer" - Gérard Vaïana Copier

L'entrée de cet ancien entrepôt militaire. Sous les 5.000 mètres carrés du bâtiment dont le toit est en amiante, des tonnes de gravats, pneus, matelas, huiles, peinture, plastiques. © Radio France - Fred Chapuis

Parmi les tonnes de déchets entassés, on distingue nettement des gravats, extincteurs à incendie, des liquides. © Radio France - Fred Chapuis

Le toit de l'entrepôt en éverite amiantée avec des poutres en bois. © Radio France - Fred Chapuis