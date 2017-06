A Marseille un collectif se bat pour l'ouverture d'une plage publique après 20h

Faut-il laisser la plage des Catalans ouverte après 20h ? Un rassemblement de riverains remonte au créneau. Il espère faire reculer la mairie

C'est l'histoire d'une plage qui a été privée puis rendue publique en journée. Mais qui reste fermée le soir, après 20h, pendant la période estivale. Les marseillais en profitent tout le reste de l'année le soir, mais pas entre juin et septembre. Et un collectif retourne au combat pour faire reculer la mairie sur sa décision.

Des plaintes pour dégradations, tapage nocturne.

Faut-il laisser la plage des Catalans ouverte après 20h ? Cette plage qui est la plus proche du centre ville à Marseille. Oui, dit le collectif de défense du littoral 13, qui rappelle que c'est un espace public. Non, répond la mairie, qui met en avant des questions de sécurité et de tranquillité justement pour les riverains.

"Il y a des familles qui travaillent toute la journée et n'ont pas le temps de profiter de la plage, sauf le soir. L'espace public devrait rester ouvert entièrement, jour et nuit"Gérard Jeanson, président du collectif de défense du littoral 13

Plage des Catalans à Marseille, la surveillance est assurée de 10h à 19h30, et la plage ferme totalement à partir de 20h © Radio France - Tony Selliez

La plage des Catalans appartient à l'Etat mais est sous concession de la mairie. Ce qui n'est pas encore le cas des autres plages à Marseille, comme celles du Prophète ou encore de la Pointe Rouge.

"C'est la plage du centre ville et une majorité des riverains nous ont fait part de difficultés la nuit ; ça nous pose des problèmes de sécurité publique, et de tranquillité publique. Mobiliser des forces de police pour la surveiller la nuit, c'est très compliqué"Didier Réault, adjoint chargé de la mer

En attendant, il reste bien une solution pour les pique-nique sur le sable après 20h : aller juste un peu plus loin, pousser jusqu'à la plage du Prophète qui, elle, reste bien ouverte en soirée. Et où du coup un autre collectif se fait entendre : celui des riverains !

