Marseille : une messe en hommage aux marins célébrée à Notre-Dame-de-la-Garde ce dimanche

Ce dimanche midi à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, une cérémonie est organisée pour tous les marins et leurs familles. Un lien entre eux et la Bonne Mère qui existe depuis des siècles.

Pourquoi les marins sont-ils si attachés à Notre-Dame-de-la-Garde ? La basilique marseillaise a depuis des siècles la réputation d'être la protectrice des marins mais aussi de leurs familles. Ce n'est donc pas par hasard qu'une messe en leur honneur est célébrée ce dimanche à Notre-Dame-de-la-Garde, à 12h15. Une cérémonie précédée par une messe du Pape François en direct, qui aura également un mot pour les marins.

La Bonne Mère, protectrice des marins et surtout de leurs familles

"Quand on navigue, on ne pense pas trop à soi, _on pense beaucoup à sa famille_, et on lui souhaite que tout aille bien", explique Gérard Pelen, ancien naviguant et retraité de l'enseignement maritime. "Une bonne chose, c'était toujours d'avoir une pensée pour la Bonne Mère de manière à ce qu'elle protège la famille".

Pour les marins eux-mêmes, c'est évidemment aussi une protection, "dans les moments difficiles". La Vierge Marie qu'ils remercient quand ils s'en sortent. D'ailleurs, on trouve à Notre-Dame-de-la-Garde de très nombreux ex-voto, donc beaucoup de maritimes. "Notamment, sous forme de tableaux, qui racontent l'événement que l'équipage a dû affronter et on voit sur le côté la Vierge Marie qui intervient pour que l'équipage puisse sortir de ce péril", raconte Père Olivier Spinosa, le recteur de Notre-Dame-de-la-Garde.

Un repère en mer

Notre-Dame-de-la-Garde sert aussi de repère pour les marins en mer. "Quand on quitte le port de Marseille, la dernière chose que l'on voit, c'est la Bonne Mère et quand on revient, la première chose que l'on aperçoit, c'est aussi la Bonne Mère", ajoute Gérard Pelen. C'est ce qu'on appelle un amer, un point remarquable qui permet de repérer l'entrée de la ville de Marseille depuis des siècles.