PHOTOS - Une rue totalement abandonnée aux déchets à Marseille

Leur quartier devient une décharge à ciel ouvert. Ras-le-bol des habitants des Crottes, un quartier du 15e arrondissement de Marseille : depuis un an et demi, les déchets sont jetés sauvagement dans leur quartier, et une rue est même devenue une impasse à cause des détritus.

Un an et demi que ça dure : depuis la démolition d'une usine, un terrain reste totalement en friche dans ce quartier du 15e arrondissement de Marseille. Et des camions ont pris l'habitude de venir y déverser des tas de déchets. Mais même pas sur le terrain, carrément sur la route !

Le dépit de Claire, une riveraine, devant un tas de pneus abandonnés devant chez elle depuis djà plusieurs jours © Radio France - Tony Selliez

On pourrait l'appeler le triangle des Bermudes des déchets à Marseille : entre le chemin de la Madrague Ville, la rue Joséphine et le boulevard de Vintimille, tout y passe : huiles de vidange, gravats, pneus, fenêtres, papiers en tous genres..

"Ceux qui ont des saloperies à jeter ont commencé à les jeter au bout de la rue. Ça s'est entassé et au fur et à mesure c'est devenu une décharge" - Claude, habitant du quartier depuis 40 ans

Alors qui est responsable ? Qui se permet de jeter ici des déchets en toute impunité ? La semaine dernière, jeudi vers 19h, un camion benne est carrément venu déverser cette fois ses gravats rue Joséphine. Même plus sur le trottoir, mais bien sur la chaussée. Une riveraine est intervenue, le camion est parti en abandonnant derrière lui tous ses déchets.

"Des gens qui travaillent dans tout Marseille. C'est devenu un lieu-dit : ils arrivent dans le quartier et demandent où est la décharge. Et voilà, c'est parti !" - Claire, une riveraine

Et la situation est telle qu'une rue est maintenant entièrement bloquée : le boulevard de Vintimille est devenu une impasse.

Ici, boulevard de Vintimille, vous pouviez encore circuler il y a quelques mois. Depuis, la chaussée a été recouverte de pneus et déchets en tous genres © Radio France - Tony Selliez

Après des initiatives déjà portées à plusieurs reprises par les habitants, la métropole vient de porter plainte elle aussi.