Avec le retour des fortes chaleurs, c'est sans doute une bonne nouvelle pour les minots. Marseille va rendre ses piscines gratuites, pour les moins de 12 ans. Et pour les 12-16 ans, la mairie va baisser les prix, avec une entrée à 1,50 euro.

L'objectif, c'est de les mettre au crawl, ou à la brasse, pour réduire ce chiffre improbable dans la plus grande cité côtière de France : un élève sur trois ne sait pas nager à son entrée au collège.

Rénover les piscines existantes

Pour de nombreux marseillais, ce geste est un bon début mais la Ville doit faire plus pour ses piscines. "Prenez la piscine La Martine, dans le 15e arrondissement, à l'intérieur, la peinture se décolle, les joints sont noircis, il n'est pas très agréable à regarder, ce bâtiment... Il a combien d'années, 50 ans ?", s'interroge Christine, une habitante qui vient tous les jours se baigner pendant sa pause de midi.

"Une question de volonté"

Et à l'extérieur non plus, à vrai dire, l'état du dôme de la piscine La Martine laisse à désirer. La mousse a remplacé le crépi. Et le toît ouvrant a quelques signes de fatigue : "Ouvert ou fermé, il laisse passer l'eau de pluie. Quand il y a des averses, des gouttes tombent dans le bassin", s'amuse Laurence, qui continue malgré tout à venir se baigner dans cette piscine. "C'est l'une des moins délabrée de Marseille", précise l'octogénaire qui aimerait que la municipalité lance un grand plan de rénovation et de construction de piscines.

"Il ne faut pas oublier non plus qu'il faudra mettre de l'argent supplémentaire pour recruter des maîtres nageurs pour encadrer les minots de 11 ans et moins, puisque ceux qui viendront n'apprendront pas à nager tout seul, note Pierre-Yves, professeur d'EPS au collège Elsa Triolet, dans le 15e arrondissement. C'est une question de moyens et de volonté."