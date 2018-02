Marseille, France

Son nom de code : Mesta Fusion. Ce nouveau radar a flashé ses premiers véhicules à Marseille. Il est installé avant le dernier virage de l'A507, la rocade urbaine L2 raccordée à l'A50. Ce petit bijou technologique a de quoi donner des sueurs froides aux conducteurs abonnés aux excés de vitesse. Sa caméra haute définition (36 millions de pixels) peut contrôler, de jour comme de nuit, jusqu'à 32 véhicules en même temps. L'appareil parvient à distinguer le type de véhicule, voiture, camion ou moto. Sa marge d'erreur n'est que de 1 %. Il peut aussi enregistrer en vidéo un véhicule trop rapide.

Un radar déplaçable

Ce radar ne sera pas toujours installé à cet endroit de la rocade. Quatre autres cabines vont être implantées sur la L2. Le Mesta Fusion pourra alors être déplacé pour maintenir l'effet de surprise. "Ça permet de maintenir la vigilance des conducteurs, explique le Commandant Valérie Dijon, chef de la coordination de sécurité routière à la préfecture de police des Bouches du Rhône. Il faut s'habituer à ce qu'il n'y ait pas tout le temps un radar au même endroit".

Un radar multifonction

Mais la vitesse n'est le seul fléau de la route que ce super radar peut contrôler. Sur une distance de 200 mètres, Mesta Fusion peut aussi traquer d'autres infractions comme le non respect des distances de sécurité, la circulation sur voie réservée, le franchissement de lignes continues. Son constructeur, la société française Morpho, affirme pouvoir également le téléphone au volant ou le non port de la ceinture de sécurité. Pour l'instant, ce radar n'est homologué en France que pour le contrôle de vitesse et le franchissement de feu rouge.