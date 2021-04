Marseille : verbalisations en série rue d'Ypres, des habitants montent au créneau

Ils ont reçu des amendes plein leur boîte aux lettres. À Marseille, des habitants ont été verbalisés. Verbalisés pour avoir garé leurs véhicules, devant chez eux, comme ils en avaient toujours eu l'habitude. C'est à dire, à cheval sur le trottoir, le long de la résidentielle rue d'Ypres, dans le 12e arrondissement.

Ils n'avaient jamais été inquiétés jusqu'à la mi-mars. Probablement après une plainte, la police municipale a en effet réalisé plusieurs rondes sur cette route. Et elle s'est mise à verbaliser à tour de bras pour stationnement très gênant. À 135 euros le PV, il y en a, en tout, au moins pour 8.000 euros d'amendes. Rien que pour Karine, la note est très salée : "On s'est pris, mon mari et moi, 8 PV en 10 jours... _Ça fait 1080 euros_... Je gagne 1.500 euros, le calcul est vite fait."

Un sacré coup dur, pour le couple. Le conjoint de Karine, musicien, n'a plus d'activité depuis un an. Et elle, employée de la Caisse des retraites, doit bosser de chez elle : "Là, on est à 100% en télétravail, moi, mon véhicule, il faut bien que je le laisse devant chez moi un moment. La situation actuelle est suffisamment difficile comme ça, on n'a pas besoin de ce genre d'action totalement injustifiée", lâche-t-elle.

Contestation des amendes

Un sentiment d'injustice renforcé par le fait que les policiers municipaux n'ont verbalisé que dans la rue d'Ypres, et pas dans les allées voisines. Incompréhensible pour Jacqueline. Cette retraitée a pris 6 amendes, dont deux dans la même journée : "Les caisses à Marseille sont vides, tout le monde le sait. Donc, on se dit qu'on est les dindons de la farce", s'emporte la sexagénaire.

Cette fièvre de verbalisation pourraient faire fuir aussi les clients des commerces à proximité. C'est ce que craint Jean-Luc pour sa boulangerie : "Si vous venez chercher une baguette et que vous vous prenez 135 euros d'amende... Laissez-moi vous dire qu'il n'y a plus personne qui le fera, ça".

Les commerçants et les habitants de la rue d'Ypres, concernés par cette verbalisation, ont écrit à la mairie de Marseille pour contester les amendes.