Marseille, France

Fini le temps où la voiture était "Reine" en ville et où tout était fait pour faire venir l'automobiliste. Aujourd'hui la volonté des élus est d’en finir avec le "tout voiture": Piétonnisation de certaines artères, diminution de voies sur les grands axes et développement des modes de déplacement doux, le message est clair: Marseille veut moins de voitures en centre ville et il suffit de jeter un œil aux « requalifications» en cours pour s’en apercevoir : La rocade du Jarret va voir sa fréquentation automobile diminuer de 20 à 30% avec une voie en moins pour les voitures mais une large place aux transports en communs et aux vélos, même chose pour le Cours Lieutaud, entre La Canebière et le Boulevard Baille, axe majeur de la circulation à Marseille qui va à son tour devenir « apaisé et arboré » en perdant également une voie de circulation. Et pour ceux qui, pour aller du nord au sud, envisageraient donc, d’emprunter la corniche Kennedy, là encore 1 voie de circulation supprimée (sur les 2 actuelles) dans le sens Malmousque-David.

"Il est aujourd'hui possible de contourner la ville"

Pour expliquer ces choix, les élus mettent en avant l'asphyxie de la ville et les alternatives qui existent désormais pour la contourner comme les tunnels (dont certains sont payants faut il le rappeler), la L2 Est et Nord enfin ouverte, le Boulevard Urbain Sud qui sera terminé en 2022 et les prolongations de tramway vers le nord comme vers le sud, début des travaux l’an prochain. Des infrastructures qui ne suffisent pas à convaincre les automobilistes contraints de traverser la ville pour se rendre sur leur lieu de travail.

"A Marseille si on n'a pas de voiture, on est foutu!"

Sur la Corniche Kennedy, avec les travaux en cours pour la création de la piste cyclable, les automobilistes et riverains ont déjà un avant gout de ce que sera à terme la circulation sur voies réduites. "de passer de 2 voies à une voie ce sera très compliqué" estime Pascal " _l'idée est bonne pour la pollution mais ça va être le bazar". L_es commerçants craignent eux que moins de voitures soit synonyme de moins de clients, comme Laurence, gérante d'une épicerie " si il y a moins de voiture, c'est embêtant, car les gens s’arrêtent en passant et viennent vite faire leurs courses". Un peu plus loin Sophie se dit inquiète "Marseille est très très mal desservie et si on n'a pas de voiture on est foutu". Sophie a bien essayé de venir travailler en transports en commun "résultat j'ai mis 1h30 pour faire 6 kms au lieu de 25 minutes en voiture même avec des embouteillages.. donc, y'a pas photo!"