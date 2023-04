Marseille veut rattraper son retard en matière de tri sélectif, 111 nouveaux conteneurs déjà installés

Les chiffres sont cruels pour Marseille et sa métropole : quand, dans l'ensemble du pays, on trie en moyenne 69 kilos d'emballages et de papiers par an, c'est seulement 36 kilos à Marseille et sa région, plus mauvais élèves de France en matière de tri.

"Il n'y a pas de fatalité, les Marseillais adopteront le tri si on leur en donne les moyens" - Christine Leuthy-Molina, directrice régionale de Citéo

Avec le déploiement de ces 111 premiers conteneurs de tri dans les parcs Borély, Pastré, du 26e centenaire ou sur les plages de la ville, notamment à Corbière, deux tonnes de déchets ont déjà été valorisés.

La ville ambitionne aussi d'équiper les 470 écoles de Marseille de ces conteneurs à tri pour sensibiliser dès le plus jeune age aux gestes qui préservent l'environnement. Prochainement, l'aéroport Marseille-Provence et la gare Saint-Charles seront équipés de ces dispositifs.