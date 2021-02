Martial Cure, une des voix de France Bleu Loire Océan, nous a quittés

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre collègue et ami, Martial Cure, à l'âge de 57 ans jeudi. Pilier de la rédaction, il était à vos côtés tous les soirs, vous l'entendiez ces dernières années présenter les journaux de France Bleu Loire Océan. De Guéret à Nantes en passant par Orléans, Martial était journaliste à Radio France depuis 1983.

Il a débuté sa carrière à France Bleu Creuse, avant de rejoindre l'équipe de France Bleu Orléans. Il arrive à France Bleu Loire Océan en 1990. Durant ces années passées à Nantes, avec passion et rigueur, ce grand professionnel a occupé toutes les fonctions au sein de la rédaction : journaliste sportif, commentateur de matchs, présentateur des éditions du matin, du soir, reporter et rédacteur en chef adjoint.

Martial Cure, journaliste à France Bleu Loire Océan © Radio France - France Bleu Loire Océan

Un épicurien fan de rugby

Généreux, à l'écoute de ses collègues, toujours prêt à rendre service, Martial nous manquera énormément. "Il a vu passer et a accompagné des générations de jeunes stagiaires et pigistes. C'était un journaliste rigoureux, méthodique, et toujours à l'écoute. Un homme attachant et généreux, sur lequel on pouvait toujours compter et s'appuyer. Son sourire et son art des jeux de mots vont terriblement nous manquer", témoigne Pascal Roche, rédacteur en chef de France Bleu Loire Océan.

Martial Cure lors du passage du Tour de France à Saint-Gildas-des-Bois. © Radio France - France Bleu Loire Océan

Martial Cure avait plusieurs passions dans la vie : le rugby, le modélisme, la gastronomie et le bon vin... du Médoc. D'ailleurs à la rédaction de France Bleu Loire Océan, c'est dans son casier que séjournait le tire-bouchon !

Martial, c'était d'abord une voix, douce, posée, rassurante, à l'antenne comme dans la vie de tous les jours.

Nous adressons notre soutien et nos chaleureuses pensées à sa famille, son épouse et ses trois enfants.