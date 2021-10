Martigues roule désormais à 30 kilomètres/heure dans le centre ville

La ville de Martigues avait déjà expérimenté cette mesure dans quelques petites rues du quartier de l'île. Désormais, depuis le 1er octobre on roule à 30 km/h dans tout le centre ville. Il s'agit "d'apaiser la ville", plaide l'adjoint à la circulation.

Depuis le 1er octobre, Martigues roule à 30 km/h. La ville avait déjà testé la mesure dans certaines rues dans le quartier de "l'île" , la réduction de vitesse est désormais effective dans un très large périmètre.

L'idée de la mairie c'est qu'en réduisant la vitesse, on gagne en sécurité. Il ne faut, en effet que 13 mètres pour arrêter un véhicule qui roule à 30km/h, contre 30 mètres pour celui qui roule à 50km/h. Autre bénéfice attendu de la mesure : lutter contre les pollutions à la fois sonores et atmosphériques et en particulier les particules fines qui sont issues notamment du freinage des véhicules.

"C'est une mesure qui n'est jamais très populaire, les automobilistes ont l'impression qu'on veut les brider" - Roger Camoin, adjoint à la circulation à Martigues

Les 30 km/h en ville sont déjà adoptés depuis le mois d’août par Paris dans son hypercentre et à Montpellier. La mesure permettrait de réduire de 40% le nombre d'accidents en ville selon ses partisans. Ce serait en revanche une mesure inefficace pour lutter contre la pollution déjà bien présente à Martigues, selon les opposants à la réduction de la vitesse.

"Bientôt les voitures seront doublées par les trottinettes"- Un automobiliste martégal

Cette mesure des 30 km/h s'applique désormais à Martigues de façon "pédagogique" dans un premier temps, précise l'adjoint à la circulation Roger Camoin, mais la ville, précise t-il "procédera ensuite à des contrôles pour s'assurer que la mesure est bien respectée".

En bleu sur la carte de la mairie, la nouvelle zone à 30 - mairie de Martigues