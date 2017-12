Le Grand-Bornand, France

Deuxième journée de compétition ce vendredi dans la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand avec le sprint messieurs à partir de 14h15. La ferveur monte en puissance avec l'entrée en lice du plus titré des biathlètes français, celui par qui la discipline fait de plus en plus d'émules en France, Martin Fourcade, le futur porte-drapeau des jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud au mois de février prochain.

Je vais me nourrir des encouragements pour tenter d'aller chercher la victoire-Martin Fourcade

Des milliers de spectateurs sont massés le long des 2,5 km de la piste © Radio France - Marie Ameline

Il y a quatre ans, Martin Fourcade avait pris la 3ème place d'un sprint remporté par le norvégien Johannes Bo; celui-là même qui a coiffé M.Fourcade au poteau pour le titre de champion du monde dans la mass start à Olso, et qui apparaît comme l'homme en forme de ce début de saison.

J'espère un mano à mano avec Johannes ici au Grand-Bornand-Martin Fourcade

Le stade de biathlon du Grand-Bornand © Radio France - Marie Ameline

Dans le sprint femmes ce jeudi, pas de podium français. Justine Braisaz prend la 8ème place d'une course remportée par la slovaque Anastasia Kuzmina, devant l'allemande Laura Dahlmeier, et l'ukrainienne Semerenko.

Un podium de grande classe avec des championnes olympique et mondiale © Radio France - Marie Ameline

Anaïs Chevalier est 17ème, Anaïs Bescond 28ème, Marin Dorin-Habert 30ème, Célia Aymonier 32ème, Chloé Chevalier 57ème.

à lire Ouverture sous la pluie de la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand