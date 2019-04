Martin Fourcade et les meilleurs biathlètes mondiaux sur le Pâquier à Annecy cet été

Le quintuple champion olympique de biathlon crée à Annecy le Nordic Festival . La première édition aura lieu les 31 août et 1er septembre prochain. Pas de neige, ce sera du ski-roues, mais un vrai pas de tir à 50 m édifié sur le Pâquier. 3000 places en tribunes seront mises en vente ce mercredi.

Annecy, France

Le biathlon est aujourd'hui la discipline du ski la plus populaire, "mais on peut faire encore mieux" affirme le plus populaire de ses champions: Martin Fourcade.

Réunir les meilleurs biathlètes du monde en été: Ce sera une première en France. © Radio France - Marie AMELINE

Le Nordic Festival a l'ambition de faire descendre le biathlon, et le ski de fond dans les villes

Fort de sa notoriété, le quintuple champion olympique de biathlon, soutenu par la fédération française de ski, veut accroître encore l'engouement autour de son sport en allant à la rencontre "de ceux qui ne montent pas en station assister aux épreuves de la coupe du monde l'hiver".

Le Nordic Festival à Annecy, un teaser pour la coupe du monde au Grand-Bornand mi-décembre

"Ce sera une rampe de lancement, un formidable outil de promotion pour attirer encore plus de monde sur l'épreuve de coupe du monde au Grand-Bornand entre les 16 et 22 décembre" espère l'organisateur du Nordic Festival, l'ancien biathlète e La Féclaz en Savoie, Alexis Boeuf.

Les 31 août et 1er septembre prochain, un stade de biathlon éphémère sera construit sur le Pâquier, l'immense pelouse du lac d'Annecy. Il n'y aura pas de neige, la partie ski s'effectuera en ski-roues sur le bitume existant au bord du lac, et sur une boucle de 1,7 km. Pour l'exercice du tir à la carabine, un pas de tir à 50m sera construit sur le Pâquier avec des containers maritimes.

Parcours et pas de tir du Nordic Festival sur le Pâquier d'Annecy © Radio France - Marie AMELINE

Au programme deux jours de sport et de fête.

Samedi 31 août, ce sera le jour des champions avec une Mass Start qui opposera sur une boucle d'1,7 km huit des meilleurs biathlètes du monde, chez les hommes, et chez les dames.

En ski de fond, la compétition prendra la forme spectaculaire d'un sprint sur 2 fois 0,9km avec 16 fondeurs au départ.

Plusieurs pays, dont l'Allemagne, et la Norvège, organisent déjà ce type d'événement l'été en ski-roue © Radio France - Marie AMELINE

Dimanche 1er septembre: grande fête populaire avec le matin de la course à pied et du tir pour les enfants. L'après-midi un relais par équipes pour les adultes.

Les meilleurs biathlètes du monde au départ de la Mass Start du samedi

Ont d'ores et déjà répondu présents, chez les hommes, le vainqueur de la dernière coupe du monde, et grand rival de Martin Fourcade ces dernières saisons, le norvégien Johannes Boe, l'allemand Benedikt Doll, les français Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, et probablement Antonin Guigonnat.

Chez les dames, la savoyarde Justine Braisaz, médaillée de bronze de l'épreuve individuelle des derniers championnats du monde en Suède, sera notamment entourée de la numéro mondiale, l'italienne Dorothéa Wierer, et de sa dauphine Lisa Vittozzi.

Plus de 10 000 spectateurs attendus

Sur le Pâquier, seront installés un village d'animations, et une tribune de 3000 places. Des places au prix de 30 euros qui seront mises en vente sur Nordic Festival dès ce mercredi 1er mai.