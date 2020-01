Martine Filleul, sénatrice du Nord, défend un congé paternité rallongé

Lille, France

Aujourd'hui, un homme a droit à trois jours au moment de la naissance et onze jours de congé paternité. La proposition de loi de Martine Filleul suggère donc de doubler cette durée. Pour la sénatrice, "aujourd'hui, le congé maternité est encore perçu comme un handicap. On considère que les femmes sont à risque parce qu'elles sont susceptibles de prendre un congé maternité".

"Les risques seraient mieux répartis"

Martine Filleul souligne que d'autres pays européens sont plus avancés que la France en la matière. Et de citer l'Espagne ou les Pays-Bas où le congé paternité peut atteindre cinq à six semaines.

Aujourd'hui, 70% des Français s'arrêtent quelques jours pour s'occuper de leur nouveau-né mais la sénatrice du Nord constate qu'il s'agit le plus souvent de cadres et de pères qui ont un emploi permanent. "Les autres pères qui sont dans des situations moins confortables prennent moins ce congé et c'est justement là où nous avons à porter l'effort pour faire en sorte que la répartition des rôles entre hommes et femmes se fasse plus également."

Reste à savoir comment financer une telle mesure. Selon un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des Affaires Sociales, rallonger le congé de naissance de trois à cinq jours et le congé de paternité de onze à vingt-et-un jours coûterait 600 millions d'euros.