Martinvast à nouveau parmi les 5 villes et villages où il fait bon vivre

Si la commune de Martinvast se classe en 4e position des villages de moins de 2 000 habitants où il fait bon vivre. Trois autres communes du Cotentin apparaissent dans le classement de l'association Villes et villages où il fait bon vivre. 183 critères sont essentiels : la santé, l’éducation, le transport, la sécurité, les commerces, la qualité de vie, les services publics et les sports.

Comme l'an dernier Martinvast, Nouainville et Cherbourg figure dans ce classement. Avec une place de moins pour Martinvast, 4e. Cette commune du Cotentin aux portes de Cherbourg compte aujourd'hui 1300 habitants. De son côté Nouainville remonte d'une place et est 21e. Cherbourg est 15e.

Dans le classement des villes de plus de 2 000 habitants Cherbourg se retrouve à la 15e position soit quatre place de plus que l’an dernier. Et si on passe dans les communes de 50 000 à 100 000 habitants, la ville se situe alors 6e.

Le site de l’association Villes et villages où il fait bon vivre.