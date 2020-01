Martinvast, troisième village de France où il fait bon vivre

Martinvast, France

Après Saint-Vaast-La-Hougue village préféré des Français 2019, la Manche n'a pas fini de se couvrir de lauriers ! L'association des villes et villages où il fait bon vivre a publié son palmarès 2020 dans le Journal du dimanche du 19 janvier. Il en ressort que la commune de Martinvast, un peu plus de 1200 habitants aux portes de Cherbourg, se classe troisième dans la catégorie des villages de 500 à 2000 habitants.

"C'est parce qu'on est les plus gentils", sourit Sabrina, une Martinvastaise qui vient de faire construire sur la commune. "On a beaucoup de choses, tous les commerces de proximité", renchérit Séverine, installée depuis neuf ans environ : une boulangerie, un bar, une esthéticienne, etc. "Il y a vingt ans, ce n'était pas comme ça ! Là, on a beaucoup de maisons, de lotissements de construits. Je ne quitterais Martinvast pour rien au monde !", ajoute Catherine. Bref, vous l'aurez compris, c'est the place to be !

La 19e place pour Cherbourg-en-Cotentin

Martinvast est devancée par Peltre (Moselle) et Guéthary (Pyrénées-atlantiques). Le palmarès est le fruit d'un travail de deux ans auprès de quelques 34841 communes françaises. 182 critères officiels fournis par l'Insee ont été étudiés. Ils ont été classés en huit catégories comme la sécurité, les commerces et les services ou encore le cadre de vie.

Les communes normandes tirent leur épingle du jeu. Car derrière Martinvast, dans la catégorie 500 à 2000 habitants, deux villages des environs de Caen, Epron et Authie, se classent respectivement quatrième et cinquième. Nouainville, dans le Cotentin, arrive 22e.

Du côté des villes de plus de 2000 habitants, Caen est à la neuvième place et Cherbourg-en-Cotentin se classe 19e.