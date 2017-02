Martizay : la patronne de l'hôtel du village concourre dans l'émission Bienvenue à l'hôtel

Gérante depuis 2 ans et demi seulement du Bosquet fleuri à Martizay, Thérèse Berteloot, participe au jeu Bienvenue à l'Hôtel. Dans cette émission de TF1, quatre couples d'hôteliers séjournent à tour de rôle les uns chez les autres pour déterminer quel établissement est le plus accueillant.

C'est déjà une consécration pour Thérèse Berteloot. Cette hôtelière quasi-débutante, basée à Martizay a participé à l'émission Bienvenue à l'Hôtel de TF1. A presque 50 ans, cette ancienne épicière n'a pourtant que 2 ans et demi d'expérience dans l'hôtellerie. Elle a repris en juillet 2014, l'hôtel du village, un ancien café-auberge rénové et réhabilité en hôtel par la mairie de Martizay. Depuis Thérèse s'est fait un nom. Ses 6 chambres accueillent régulièrement des célébrités tels que David Douillet ou Christophe Dechavanne, qui viennent se ressourcer en Brenne.

Découverte par TF1

Remarquée par une équipe de TF1 en tournage dans la Brenne et qui logeait chez elle, au Bosquet Fleuri, Thérèse a accepté de participer à l'émission Bienvenue à l'Hôtel. Dans ce jeu télévisé quatre couple d'hôteliers séjournent à tour de rôle les uns chez les autres pour déterminer quel établissement est le meilleur. Le tournage des séjours a été effectué en novembre dernier. La finale sera enregistrée le 30 mars prochain pour une diffusion vraisemblablement courant avril. Quel que soit le résultat, Thérèse assure en tout cas avoir vécu une expérience formidable et affirme être "déjà gagnante" quoi qu'il arrive.

Séjours à la bonne franquette

Avec son 2-étoiles, Thérèse a été confronté à des hôteliers de plus grand standing mais a joué sur ses atouts, des chambres a forte personnalité autant que la patronne enjouée, fringante et accueillante qui n'hésite pas à claquer la bise à ses clients et insiste pour se faire appeler par son prénom. Son concept : un hôtel où l'on se sent comme à la maison. Celà se ressent à travers le mobilier en très bon état mais bien souvent chiné ou pioché dans les "réserves" de Thérèse. La restauration est à l'avenant : petit déjeuner copieux le matin mais déjeuner et dîner à l'auberge de la Claise à 2 pas de là ou dans les restaurant gastronomiques alentours. Pour les adeptes du cocooning à l'hôtel; Thérèse propose aussi une petite "popotte" mais laisse avant tout sa cuisine ouverte aux clients qui souhaiteraient se préparer eux-même quelques coquillettes au jambon ou quoi que ce soit d'autre. La formule a ses adeptes, il reste à attendre la diffusion de l'émission pour voir si elle aura séduit les redoutables concurrents de Thérèse.