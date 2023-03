Maryam Meylan remporte le prix du Mémorial avec sa plaidoirie sur les droits des femmes iraniennes

Le maire de Caen, Joël Bruneau, la lauréat Maryam Meylan et le président du jury Patrick Chauvel

Dans une très belle ambiance, la 34e édition du Concours de Plaidoiries a pris fin ce dimanche 12 mars. Cette année, le jury officiel était placé sous la présidence de Patrick Chauvel, grand reporter de guerre. C'est Maryam Meylan, 36 ans, avocate du Barreau de Genève et d'origine iranienne qui a remporté le prestigieux prix du Mémorial et de la Ville de Caen. Sa plaidoirie portait sur les droits des femmes et les droits humains, gravement violés en Iran depuis longtemps.

Le palmarès 2023

Prix du Mémorial et de la Ville de Caen (5 000 euros) : Maître Maryam Meylan

Prix du Barreau (3 000e) : Maître Stéphanie Saint-Surin

Prix du Jeune Barreau (1 000e) : Maître Théodore Jean-Baptiste

Prix du Public (2 000e) : Maître Maryam Meylan

Une édition record

"Éduquer, instruire, transmettre, c'est notre objectif. Voir autant de monde, au mémorial et sur les réseaux, c'est une fierté" affirme Kléber Arhoul le directeur, après avoir battu un record d'affluence ce dimanche 12 mars. Plus de 1000 personnes sont venues assister aux performances des 10 avocats candidats en lice aujourd'hui.

En replay

Si vous n'avez pas pu venir à Caen pour l'édition 2023 de ce concours, les 10 performances des avocats sont à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube du Mémorial de Caen, tout comme celle des lycéens et des élèves avocat.