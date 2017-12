Annoncée il y a maintenant plusieurs semaines, la diminution des contrats aidés n’en finit pas de faire réagir. À 17h30 ce lundi, une nouvelle manifestation est prévue devant le rectorat pour protester contre cette mesure. Présidente de la Mission locale de Grenoble, et donc concernée au quotidien par ce sujet, Maryvonne Boileau n'est pas une inconditionnelle du dispositif : « Je ne défends pas les contrats aidés car ce sont des emplois temporaires. Certes, c’est une possibilité à l’emploi mais on s’aperçoit de la fragilité du dispositif ». Elle a cependant clarifié son point de vue : « Je ne dis pas non plus que le gouvernement a raison car il réduit la voilure sans rien mettre à la place ».

Du côté du gouvernement, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, défend son action, arguant que les emplois aidés sont coûteux et peu efficaces pour faire baisser le chômage.

"Les associations sont indispensables au lien social"

Alors que l'exécutif a annoncé la suppression de 130 000 emplois aidés, les associations, qui emploient 40% de ces contrats, estiment que cette mesure brutale. La présidente de la Mission locale de Grenoble a tenu à rappeler que « les associations sont indispensables au lien social » et « que beaucoup d’entre elles dépendent des emplois aidés ». Elle a également ajouté à ce sujet : « ce qui est dommage pour les jeunes, c’est qu’avant il y avait de l'emploi dans le secteur culturel, et ce dernier va énormément souffrir désormais ».

La Conseillère municipale a accusé le gouvernement de « couper les ailes » aux jeunes et de « ne rien proposer en même temps ».

"Les jeunes ne doivent pas seulement être des bras pour apprendre à travailler"

Interrogée sur les moyens de remplacer ces contrats aidés, Maryvonne Boileau en a profité pour détailler les actions de la Mission locale, en ce qui concerne notamment l’insertion des jeunes à l’emploi. « On essaye d’aller plus loin et on demande au secteur privé de recruter selon les promesses des employeurs ». Elle s’est également déclarée « satisfaite » par le dispositif « Garantie jeune » lancé par la Mission locale (avec l’État, la région et la commune), qui accompagne les jeunes à trouver un emploi via une aide "conditionnée" de 480 euros, en contrepartie d'un "comportement exemplaire".

Avouant que l’aide à l’emploi « demande une énergie folle », Maryvonne Boileau a enfin affirmé que « Les jeunes ne doivent pas seulement être des bras pour apprendre à travailler, mais doivent aussi être des têtes pour réfléchir ».