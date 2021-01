MaSolution : Muriel a pris l’habitude de donner plutôt que jeter, elle raconte à France Bleu

France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres.

France Bleu et la plateforme citoyenne make.org ont lancé le 7 janvier dernier "#Masolution", un espace d'expression ouvert à tous pour partager ses idées ou mettre en valeur des initiatives locales qui améliorent notre quotidien. Sur cette plateforme, chacun peut faire des propositions mais aussi voter et donner son avis sur celles des autres. Et les domaines sont variés : santé, alimentation, éducation, etc.

"À France Bleu, on est parti du constat qu'on a tous plein d'idées en tête pour vivre mieux et on s'est dit qu'il ne fallait pas en rester à ce stade-là. On voulait donc un espace pour partager ses idées, signaler des initiatives qu'on a pu rencontrer, voir dans nos villes et c'est pour cela qu'on a créé cette plateforme", indique Ophélie Wallaert, directrice du numérique de France Bleu, invitée de l'émission Une heure en France, ce vendredi 15 janvier. Cette démarche va durer jusqu'en juin prochain.

200 "solutions" en une semaine

En une semaine, il y a eu "près de 200 propositions", souligne Ophélie Wallaert. Au total, environ 2.000 auditeurs et internautes se sont rendus sur la plateforme pour participer et donner leur avis. "Vous pouvez voter pour ou contre une proposition puis dire si c'est un coup de cœur, si vous estimez que c'est réaliste ou bien que c'est une banalité, explique Ophélie Wallaert. Cela va nous permettre de mieux comprendre les propositions, pour les analyser et les soumettre aux rédactions de France Bleu."

Les 44 antennes locales de France Bleu seront en effet mobilisées pour tourner des reportages en lien avec ces propositions afin de rencontrer des associations, des acteurs locaux pour voir comment mettre en place ces idées et aller jusqu'à la chaîne de décision, "confronter nos décideurs, femmes et hommes politiques mais aussi chefs d'entreprise et les interpeller en disant 'les auditeurs de France Bleu ont de bonnes idées, qu'en faites-vous ?'"

Parmi ces propositions, il y a celle de Régine, 63 ans, qui souhaite "planter des forêts primaires dans les terrains vagues des villes" ou bien celle de Bastien, 38 ans qui aimerait "des bons d'achat subventionnés par les communes pour soutenir les commerces de centre-ville".

Lutte contre la gaspillage, proximité et solidarité

Muriel, une habitante du Nord , a également participé. Cette contributrice de #MaSolution était également l'invitée de Une heure en France ce vendredi. Elle propose de "donner une deuxième vie aux choses dont on n'a plus besoin". Lors du déménagement de sa mère d'une grande maison vers un appartement, elle a dû faire du tri mais ne voulait pas gaspiller. Elle a donc découvert GEEV, une application de dons entre particuliers. "On peut y donner tous les types d'objets, ça peut être des vêtements, de la décoration, des objets pour la petite enfance mais aussi de l'électroménager, des meubles, etc.", explique Florian Blanc, co-fondateur de GEEV.

Muriel l'utilise désormais au quotidien, notamment pour donner des œufs "parce que j'ai des poules et que j'ai trop d'œufs !" L'application lui permet aussi "de rencontrer du monde", souligne-t-elle. Outre le recyclage, cette application favorise également "la proximité et la solidarité", note Florian Blanc. Ainsi, Muriel donne à des étudiants qui habitent près de chez elle et qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion.

Comme Muriel, vous pouvez soumettre votre proposition et vous serez peut-être sélectionné pour passer sur l'antenne de France Bleu et nous expliquer votre idée. Un point sera en effet réalisé tous les vendredis, à partir de 13 heures dans l'émission Une heure en France, avec Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud.

