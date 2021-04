MaSolution : gestion de l'eau, production agricole et sport au cœur de vos propositions cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

Les thèmes de la semaine

Cette semaine, vous avez formulé plusieurs propositions pour améliorer la gestion de l’eau : "restaurer les cours d’eau et les zones humides, désimperméabiliser le sol des villes", "des contrôles de l’arrosage et du remplissage des piscines en cas de sécheresse", et "utiliser la chaleur produite par les climatiseurs pour chauffer l’eau des maisons".

Les productions agricoles sont aussi en question, avec la proposition de revenir à des variétés et des races anciennes, et la proposition d'indiquer les conditions de production des légumes plus précisément (hors sol ou en terre).

Sur des sujets plus divers, les participants proposent aussi d’encourager la pratique sportive en sollicitant l’aide d’anciens sportifs, de développer les cours d’éducation civique et notamment sur le droit de vote ; et de favoriser l’installation d’épiceries solidaires et collaboratives dans les villages ruraux.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut que le monde agricole revienne vers les variétés, les espèces et les races anciennes et locales, adaptées à leur environnement. (Damien, 46 ans)

Il faut indiquer les conditions de pousse des légumes (tomate hors sol, en terre par exemple) et préciser la provenance de façon régionale. (Adri)

Il faut que certains anciens sportifs aident des personnes (quel que soit l'âge) qui veulent se remettre au sport. (Laurent, 30 ans)

Il faut rétablir le cycle de l'eau naturel en restaurant cours d'eau et zones humides et en désimperméabilisant le sol de nos villes. (Damien, 46 ans)

Il faut développer plus de cours d'éducation civique sur les sciences politiques et particulièrement sur le droit de vote (Henni, 23 ans)

Il faut installer des puits à CO2, composés de microalgues, dans les lieux les plus pollués (zones commerciales, ZA, ZI...) ou urbanisés. (Damien, 46 ans)

Il faut favoriser l'émergence d'épiceries participatives et solidaires dans les petits villages ruraux (Roberto)

Il faut que les clim cessent de rejeter la chaleur à l'extérieur, pour plutôt chauffer l'eau chaude des habitations (Samuel, 47 ans, 91270)

Il faut des contrôles réguliers en cas de sécheresse : pas de remplissage de piscines, d'arrosages et des sanctions pour non respect (Z., 45 ans)

Il faut des pistes cyclables pour aller au bureau (Saint-Jean-de-Luz) et circuler l'été (touristes) (Stéphanie, 47 ans, 64210)

Une proposition mise en valeur à l'antenne cette semaine

