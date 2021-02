MaSolution : l'urbanisme et la pratique des sports doux au coeur de vos propositions cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

Cette semaine, vous êtes nombreux à vous intéresser aux questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Vous avez également formulé des propositions sur la pratique des sports doux dans des environnements privilégiés.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut dans le centre-ville de Marseille rétablir les bancs et les points d'eau, des urinoirs et des poubelles spéciales masques (Andrée-Claude, 82 ans, 13006)

Il faut changer le regard souvent négatif des Saint-Gaudinois sur leur ville. Ils ont une ville magnifique, ils ne le savent plus (Danielle)

Il faut créer des annexes de grandes surfaces où les produits proches de la DLC sont bradés pour éviter le gaspillage et aider les ménages (Jean-Pierre, 67 ans, 71600)

Il faut arrêter la bétonisation des zones péri-urbaines. Les Plans locaux d'urbanisme (PLU) ont perdu la raison ! Ex : Didenheim colline derrière Norma (Pierre, 73 ans, 68100)

Il faut protéger le massif de Beauregard très riche en biodiversité, y développer des loisirs et des sports doux : un attrait exceptionnel (Mireille, 73 ans, 74220)

Il faut créer des FAM et MAS pour personnes autistes dans la Somme et valoriser (soutenir, aider, considérer...) les aidants familiaux (Aurore)

Il faut décider de libérer un col vosgien par mois pour les vélos comme c'est déjà pratiqué dans les Alpes et Hautes-Alpes : aucune voiture ! (Monique, 60 ans, 68500)

Il faut prévoir de créer des foyers d'accueil de travailleurs en intérim pour répondre à la demande des entreprises (Martine, 62 ans, 56910)

Il faut arrêter d'innover et de dépenser de l'argent dans des projets farfelus comme Urbanloop. Une formation transport s'impose (Pierre, 72 ans, 51200)

Il faut développer les offres "drive" (plus de produits, vêtements et promotions non alimentaires) ! Agrandir les locaux drive Super U (Sonia, 51 ans, 60850)

La proposition mise en valeur à l'antenne cette semaine

Cette semaine, Rémy propose que les invendus des restaurants et des magasins soient redistribués. Nous avons donc choisi d'évoquer l'application Linkee, qui veut faire de la solidarité et du partage la réponse au gaspillage alimentaire. Grace à cette application francilienne, chaque citoyen peut venir en aide aux plus démunis en agissant pour réduire le gaspillage. Il suffit de récupérer auprès d'un magasin partenaire un petit sac bleu contenant des surplus alimentaire, afin de les apporter en moins de 30 minutes, à pied, à vélo, ou en métro, à une association spécialisée dans l'aide aux plus démunis. Linkee organise également plusieurs distributions de colis alimentaires durables à destination des étudiants dans le besoin.

