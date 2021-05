MaSolution : langues régionales, commerce local et éclairage public au cœur de vos propositions cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

Les thèmes de la semaine

Vos propositions ont été très variées cette semaine. Parmi celles qui ont retenu notre attention, il est question d'une bibliothèque d'outils de bricolage et de jardinage, l'installation de panneaux solaires sur les lampadaires, la valorisation d'activité pour les jeunes en Mayenne ou encore des incitations fiscales pour favoriser le commercer de proximité, plutôt que la vente en ligne, et la réparation, plutôt que l'achat d'appareils neufs.

Les thèmes les plus cités par les participants pour #MaSolution - Make.org

Plusieurs propositions se détachent, en provenance de France Bleu Alsace, afin de promouvoir la pratique de l'alsacien auprès des plus jeunes. Des idées qui font écho au projet de loi sur la protection et la promotion des langues régionales adopté le 8 avril dernier au Parlement.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut mettre en place des bibliothèques d'outils (bricolage, jardinage) proposant également des ateliers : économie, écologie, lien social. (Anne-Laure, 34 ans, 44522)

Il faut aussi que les circuits courts pratiquent des prix abordables pour tous et cela n'est pas souvent le cas, ils sont trop chers. (Joseph)

Il faut réduire l'éclairage public nocturne, d'une part, et poser des panneaux solaires sur les lampadaires comme en Chine depuis 15 ans… (Christian, 64 ans, 51350)

Il faut valoriser les assos et entreprises pour les jeunes. Bars à thèmes, espaces de jeux (laser game, bowling, réalité virtuelle etc.) (Cyrille, France Bleu Mayenne)

Il faut former le maximum de personnels encadrant des enfants à l'alsacien et à sa transmission lors d'activités de loisirs. (Benjamin, France Bleu Alsace)

Il faut interdire de couper les arbres entre mi-mars et fin août pour préserver les nichées. (Angélique, 46 ans, 57070)

Il faut pour favoriser les commerçants de proximité et les producteurs locaux, augmenter la TVA de 10% pour toutes les ventes en lignes. (Jacques, 71 ans, 89130)

Il faut pour promouvoir l'alsacien, développer l'offre culturelle pour que les apprenants puissent baigner au quotidien dans le dialecte. (Mari, France Bleu Alsace)

Il faut que la réparation d'électroménager, tv, téléphone donne droit au crédit d'impôt, qu'on ne jette pas mais répare. Ca développera l'emploi. (Sev, 45 ans)

Il faut enseigner la citoyenneté aux enfants afin qu'ils participent tout au long de leur vie aux décisions de leur territoire, élu ou pas. (Jean-Michel, 71 ans)

