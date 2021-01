MaSolution : le Top 10 des propositions de notre grande consultation citoyenne, cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Quelles sont les initiatives les plus populaires, cette semaine ?

Le thème de l'écologie a été très présent dans vos propositions. Beaucoup d'entre vous ont également proposé des initiatives de solidarités locales et celles qui favorisent les échanges entre générations.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine :

Il faut que les ramassages scolaires en zone rurale puissent aussi transporter des ruraux, ils sont parfois si peu remplis (Françoise, 66 ans)

Il faut limiter les emballages et promouvoir le retour des bouteilles en verre consignées (Stéphanie, 44 ans - 67500)

Il faut encourager l'usage de l'eau de pluie pour les jardins et les WC (Bernard)

Il faut proposer des "repair cafés" un peu partout pour réparer l'électroménager et limiter l'obsolescence des objets (Vincent, 32 ans - 75012)

Il faut développer des magasins/lieux de vente directs (producteurs bio/local) pour aider les producteurs (Mélanie, 40 ans - 76480)

Il faut donner une seconde vie aux choses dont on n'a plus besoin, en les proposant sur des sites de dons, comme GEEV (Muriel, 56 ans, 59370)

Il faut faire des jardins participatifs bio dans les quartiers où les habitants pourraient passer un peu de temps dans la nature (Jordan - France Bleu Roussillon)

Il faut identifier les produits locaux, français dans les magasins, avec par exemple une pastille comme celle pour le bio, avec l'obligation d'un produit local par rayon (Véronique, 60 ans - 37500)

Il faut des jardins-écoles, ramener la biodiversité en ville, reboiser, notamment pour la fixation du carbone. Explications sur www.jardinecole.fr (Carole, 31 ans - 83870)

Il faut encourager le compostage dans les villes (Régine, 63 ans - 02300)

La proposition mise en valeur à l'antenne cette semaine

Tous les vendredis sur l'antenne de France Bleu, l'émission Une heure en France (entre 13h et 14h) revient sur une initiative proposée par un auditeur ou une auditrice via #MaSolution.

Cette semaine, Marie, 54 ans, dans la Somme, propose d'équiper les rues des municipalités de récupérateurs de masques usagés afin de les recycler et ne plus souiller nos rues et parcs. Le port de deux masques par jour génère, selon l'association Zéro Waste, environ 400 tonnes de déchets plastiques, tous les jours en France.

Une telle initiative vient d'être mise en place dans une commune d'Ile-de-France. France Bleu est allé voir sur place dans la ville de Meudon (Hauts-de-Seine), qui collecte et recycle en effet les masques de protection. Cette semaine, 25 boîtes de collecte en carton ont été installées dans tous les quartiers de la commune. Les masques chirurgicaux, FFP2, ou même en tissus seront envoyés sur le site de l'entreprise Plaxtil à Châtellerault. Ils seront mis en quarantaine, désinfectés, puis recyclés pour fabriquer des règles, équerres et rapporteurs qui seront ensuite remis aux élèves des écoles de Meudon.

Participez vous aussi !

Si vous aussi, vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous, participez à notre consultation “Ma solution”. Partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres.