MaSolution : le Top 10 des propositions de notre grande consultation citoyenne, cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Quelles sont les initiatives les plus populaires, cette semaine ?

Cette semaine, les propositions les plus soutenues portent essentiellement sur la question du recyclage et de la réduction des emballages. Vos solutions sont concrètes, il s'agit par exemple de réhabiliter les consignes pour les bouteilles en verre, de recourir à des contenants réutilisables pour les livraisons de repas à domicile, ou de généraliser les containers à compost pour récupérer nos déchets organiques. Un auditeur propose même aux clients de retirer les emballages de leurs courses à la caisse des magasins, pour les inciter à faire évoluer leurs pratiques.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut remettre en place les systèmes de consigne du verre comme en Allemagne, qui a fait ses preuves en terme de recyclage (Alexia, 36 ans - 83200)

Il faut recréer des circuits de consigne locaux : bouteilles et autres contenants afin de réduire la quantité d'emballages à usage unique (Tristan, 30 ans)

Il faut que les collectivités installent des containers ''de proximité'' pour les déchets alimentaires/épluchages pour composter en masse (Veronica, 60 ans - 62600)

Il faut généraliser les contenants consignés/réutilisables pour les livraisons à domicile des restaurants (Alexandra, 34 ans - 67100)

Il faut imposer aux sites de ventes en ligne, l'obligation de reprendre les anciens appareils, les cartons d'emballage etc. (Pierre, 63 ans - 54630)

Il faut valoriser les terres agricoles, aider les petits producteurs en agroécologie et stopper l'artificialisation des sols (Laura)

Il faut des containers "precious plastic" tous les 4000 habitants afin de valoriser nos déchets et donner une seconde vie à nos emballages (Sept)

Il faut retirer/laisser les emballages plastiques/superflus directement en caisse des magasins pour les inciter à faire changer les choses (Michaël, 49 ans)

Il faut une connexion internet dans toutes les chambres des Ehpad pour que les personnes âgées confinées puissent voir leurs proches (Anne, 55 ans - 23000)

Il faut encourager les petits dons au quotidien avec des points de collecte en mairie : bouchons, lunettes, jouets (Ed)

La proposition mise en valeur à l'antenne cette semaine

Tous les vendredis sur l'antenne de France Bleu, l'émission Une heure en France (entre 13h et 14h) revient sur une initiative proposée par un auditeur ou une auditrice via #MaSolution.

Cette semaine, Marie, 22 ans, étudiante en master entrepreneuriat, propose de "créer des épiceries collaboratives dans les villages pour soutenir les producteurs locaux et recréer du lien social". C'est ce que propose "Bouge ton coq", également invité. Il s'agit d'un mouvement citoyen qui se donne pour ambition d’aider financièrement des projets, après avoir récolté des dons, afin de maintenir un lien social et de favoriser le développement économique dans les territoires.

Participez vous aussi !

Si vous aussi, vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous, participez à notre consultation “Ma solution”. Partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres.