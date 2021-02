MaSolution : les jardins partagés, le vrac et la consigne dominent le Top 10 des propositions, cette semaine

Échanges de fruits et légumes, jardins partagés, parrainage intergénérationnel, promotion de la consigne, de la vente en vrac et de la seconde main sont en tête des propositions cette semaine.

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Quelles sont les initiatives les plus populaires, cette semaine ?

Échanges de fruits et légumes, jardins partagés, parrainage intergénérationnel, promotion de la consigne, de la vente en vrac et de la seconde main : c’est un mode de vie et de consommation alternatif, plus collectif, solidaire, et responsable sur le plan écologique, qui est plébiscité par les participants à la consultation.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut proposer des plateformes d'échange de graines/fruits/légumes entre particuliers dans une même commune (Patrick)

Il faut remettre en place les systèmes de consigne du verre (Marie-Laure)

Il faut développer le parrainage intergénérationnel pour aider les jeunes loin de leur famille et les plus âgés isolés (Antoinette, 61 ans, 75012)

Il faut organiser un réseau pour relancer la consigne sur notre territoire : C LÀ KON SIGNE (Jean-Claude, 58 ans, 83190)

Il faut taxer les produits à usage unique et développer les petites épiceries zéro déchets et vrac et le "4 R, 1 C" (Permafrost)

Il faut que l'on utilise les solutions de consommation alternative, respectueuses de l’environnement et des citoyens. "Au Vide Grenier" (Magasin "Au Vide Grenier")

Il faut nettoyer tous les cours d’eau afin d’éviter les inondations causant beaucoup de dégât matériel, humains et soulager les assurances (Yvon, 64 ans, 44800)

Il faut plus de jardins partagés, partout dans les villes et les campagnes. A chaque ilôt de maison, un jardin partagé (Francis, 63 ans, 14510)

Il faut encourager le bénévolat, localement, des gens au RSA. C'est aussi ça la réinsertion. Aide à la personne, soutien scolaire, etc (Naima, 36 ans , 83520)

Il faut réinventer la filière de consigne pour le verre dans l'Hérault. L'équipe Oc'Consigne essaie de vous contacter pour ça. (Jean)

La proposition mise en valeur à l'antenne cette semaine

Tous les vendredis sur l'antenne de France Bleu, l'émission Une heure en France (entre 13h et 14h) revient sur une initiative proposée par un auditeur ou une auditrice via #MaSolution.

Cette semaine, Alexia, 36 ans et habitante du Var, propose de "remettre en place des systèmes de consigne du verre comme en Allemagne, dispositif qui a fait ses preuves en terme de recyclage". En France, l'Alsace a déjà franchi le pas et des associations militent pour le réemploi du verre sur tout le territoire. Exemple en Drôme-Ardèche avec "Ma Bouteille S'appelle Reviens". Clémence Richeux, coordinatrice, de l'association est l'invitée d'Une heure en France pour en parler.

Participez vous aussi !

Si vous aussi, vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous, participez à notre consultation “Ma solution”. Partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres.