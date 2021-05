MaSolution : déserts médicaux, aidants et recyclage des masques au cœur de vos propositions sur la santé

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre vie quotidienne, et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole et vous permettons de voter depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Cette semaine, nous vous proposons les initiatives qui recueillent le plus de votes sur le thème de la santé.

Vos propositions autour de la santé

Étonnamment, parmi vos propositions, peu sont directement liées au Covid, hormis une sur le recyclage des masques et une, assez controversée, sur la vaccination systématique avant toute hospitalisation prévue pour des soins ou des examens.

Plusieurs propositions, en revanche, ont été faites pour répondre à la problématique des déserts médicaux, comme la création de centres médicaux en zone rurale, une meilleure répartition géographique des médecins débutants sur le territoire, ou la création de camions dédiés aux soins en zone rurale. Plusieurs participants proposent également de valoriser les aidants professionnels et familiaux.

A noter, enfin, une proposition pour légaliser le cannabis thérapeutique, qui recueille une courte majorité de votes favorables (51%).

Les initiatives les plus populaires cette semaine

Vos propositions sur le thème de la santé. - MaSolution

Une proposition mise en valeur à l'antenne cette semaine

