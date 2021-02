MaSolution : les initiatives solidaires au cœur de vos propositions, cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

“Maisons de vie familiales” pour les personnes âgées, création d'espaces de dons d’objets, redistribution des invendus des restaurants et des magasins, ou encore défis “pour débuter ou parfaire sa transition vers un mode de vie plus responsable” : cette semaine, ce sont les initiatives solidaires qui figurent en tête de vos propositions.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut planter des arbres, des haies pour la biodiversité (Clarisse, 69 ans, 68740)

Il faut s'inscrire à ça, qui existe en Alsace : 10 défis par mois pour débuter ou parfaire sa transition vers un mode de vie plus responsable (Charline, 35 ans, 68128)

Il faut ajouter un relais 4/5G dans le triangle Montceau l'Etoile, Poisson, Saint Yan : c'est une zone grise pour les mobiles. Très pénible (Jean Pierre, 67 ans, 71600)

Il faut acheter des sacs tarnais en coton pour tout même pour les cours, avec ADR81 (Christiane, 53 ans, 81290)

Il faut promouvoir les maisons de vie familiales par petits quartiers collectifs - lieux de vie pour les personnes âgées (Evelyne, 61 ans, 68420)

Il faut que les invendus des restaurants et des magasins soient redistribués (Rémy, France-Bleu-Hérault)

Il faut développer des zones libres de dons comme par exemple les boîtes à livres, les maisons des dons (vêtements, jouets, vaisselle..) (Hélène)

Il faut redévelopper la pisciculture d'étang bio et aquaponie afin de réduire la conso de poissons de mer et dynamiser l'économie locale (Cathy)

Il faut développer les voiries et sentiers existants à la pratique du vélo, plutôt que de créer un trail center à Wangenbourg-Engenthal (Pascal, 56 ans, 67710)

Il faut mettre à Cagnes des poubelles avec sacs à déjections. A Nice, le problème est presque réglé dans le quartier Riquier depuis (CeD, 42 ans, France-Bleu- Azur)

Participez vous aussi !

Si vous aussi, vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous, participez à notre consultation “Ma solution”. Partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres.