MaSolution : Les robin.e.s des bennes d'Amiens ont bien grandi

C'est justement d'une initiative de quelques citoyens qu'est né il y a un peu plus de deux ans le collectif Les Robin.e.s des bennes à Amiens. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, quelques personnes allait fouiller les poubelles pour y récupérer les nombreux produits encore consommables. Depuis Les robin.e.s ont beaucoup évolué, ont attiré toujours plus d'adhérents. Une fierté pour Louise Boyard qui faisait partie des glaneurs originels.

Un premier glanage en novembre 2018

"C'est né fin 2018", se rappelle t-elle. "Je suis rentrée du Québec. Vu que j'ai appris à faire les poubelles là bas et que j'ai découvert vraiment cet univers là, je me suis demandé si les poubelles étaient pleines aussi dans ma ville de cœur, là d'où je viens. Et donc en novembre 2018, première récolte dans les poubelles et premier constat affligeant car après une seule grande surface ma voiture était pleine. Donc on a pas pu continuer mais ça a continué en distribuant les produits."

Pour être "un peu plus dans les clous", Louise Boyard et les glaneurs se sont constitué en association en 2019. "On est parti de 3 personnes, jusqu'à 100, 200 et aujourd'hui on est 3 600 !" Et l'activité de l'association a évolué, notamment avec l'ouverture de "friperies 100% gratuites et 100% récup." Et chaque friperie est un succès, sur deux jours. "A chaque fois on a 600 ou 700 personnes", s'enthousiasme Louise Boyard.

Lutter contre le gaspillage et la précarité en faisant du lien entre les gens

Pour elle, la création du groupe Facebook Les Robin.e.s des bennes a agit "comme un déclic. Les gens attendaient ça, il leur fallait juste le support. On a crée ce groupe où ils peuvent donner un lave vaisselle, récupérer des meubles. Et ce qui est génial c'est que c'est réel, c'est à dire que ce n'est pas uniquement une relation cybernétique où on échange des questions, là les gens se rencontrent, le don c'est à vous d'aller le chercher. Donc on est vraiment là pour lutter contre le gaspillage et la précarité en faisant du lien entre les gens. Et je vois bien que ça commence à intéresser la municipalité et d'autres et qu'on commence à avoir des projets qui prennent de l'ampleur. C'est bien que vous, moi, toi on peut tous agir concrètement."